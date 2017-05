El delegat de la Generalitat a l'Europa Central denuncia "insults" de l'ambaixada espanyola per la visita de Forcadell a Budapest

El delegat de la Generalitat a l'Europa Central, Adam Casals, ha explicat aquest dimarts a Catalunya Ràdio que un alt càrrec de l'ambaixada espanyola a Hongria va trucar per telèfon a la delegació i va "insultar-los i esbroncar-los". El número dos de l'ambaixada, José Luís Rodríguez de Colmenares, volia tenir tota la informació sobre el viatge de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a Budapest, on assisteix aquest dimecres i dijous a la Conferència de Presidents de la Regió Europa de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha donat "tota la credibilitat" al delegat i ha insistit que la comunicació dels viatges no és una obligació legal.

Segons el relat de Casals, el número dos de l'ambaixada espanyola a Budapest va trucar per esbroncar-los "de mala manera" i ja ha avançat que elevaran una queixa a l'ambaixador espanyol a Hongria pel to de la conversa. "Va trucar a la nostra delegació un senyor que es diu José Luís Rodríguez de Colmenares, de l’ambaixada espanyola a Budapest, i es va dedicar durant una bona estona a esbroncar i insultar el nostre personal. Volia tenir informació sobre el viatge de la presidenta Forcadell", ha assegurat.

En roda de premsa, Munté ha considerat "greu" que es puguin produir converses de les característiques que ha descrit el delegat de la Generalitat a l'Europa Central i ha insistit que, tot i que la lleialtat institucional aconsella comunicar els viatges, no hi ha una obligació normativa ni legal.

En aquest context, la consellera s'ha referit al viatge al Marroc que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va haver d'anul·lar per pressions del govern espanyol i ha apuntat que en aquest cas el Govern va comunicar i informar l'executiu espanyol dels detalls del viatge des del 4 d'abril. Munté ha remarcat que, malgrat la comunicació, es van produir pressions diplomàtiques que van fer suspendre el viatge.