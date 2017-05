La Generalitat evita que el Consorci del Palau de la Música torni a acusar CDC

El Consorci del Palau de la Música, format per membres de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Cultura, no modificarà la seva estratègia judicial en el cas de l'espoli del Palau i no acusarà CDC. Així ho van decidir en una reunió que es va celebrar divendres a petició de l'Ajuntament de Barcelona, que considera que després de les declaracions fetes durant el judici, en les que alguns dels acusats van apuntar directament a CDC, calia tornar a acusar a Convergència, segons fonts municipals. A la reunió, però, a la que no va assistir cap representant per part de l'Estat, la Generalitat va fer valer la seva majoria per rebutjar l a proposta que havia defensat Joan Llinares, que actualment és el cap dels serveis jurídics de l'Ajuntament i que, a més, havia estat director executiu del Consorci del Palau.

Llinares va defensar que calia tornar a acusar Ferrovial i CDC, entenent que durant les declaracions dels acusats i testimonis, va créixer la sospita que aquesta gran constructora havia pagat comissions a Convergència a través del Palau de la Música.

El mateix divendres, després de la reunió del Consorci, n'hi va haver una altra de la Fundació del Palau de la Música, on "la Generalitat va mantenir la mateixa postura que havia mostrat durant el Consorci", segons fonts municipals.

El passat 3 de març, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja va demanar públicament que es convoqués una nova reunió del Consorci, després de les confessions de Fèlix Millet i Jordi Montull, per tornar a acusar Ferrovial i Convergència. Aquella reunió es va celebrar 12 dies després però la decisió de canviar l'estratègia com acusació va caure de l'ordre del dia.

Inicialment, el Consorci del Palau va reclamar al jutge instructor que obrís una causa separada per investigar els suposats pagaments a CDC. Després de les eleccions de 2011, però, quan CDC va tornar al Govern de la Generalitat, el Consorci va canviar l'estratègia jurídica i retirar els càrrecs contra Convergència.