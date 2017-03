La Generalitat defensarà davant del govern espanyol la constitucionalitat de la llei antidesnonaments

El Govern pensa defensar la llei antidesnonaments de les escomeses del govern espanyol, que ja ha comunicat a la Generalitat que hi veu indicis d'inconstitucionalitat. El consell executiu d'aquest dimarts ha acordat iniciar les negociacions amb l'executiu de Mariano Rajoy per defensar la constitucionalitat d'una norma que es va aprovar per unanimitat al Parlament amb la intenció de superar el veto del Tribunal Constitucional (TC) a la primera llei contra els desnonaments.

Ara el govern espanyol amenaça de tornar a recórrer al TC per evitar que s’apliquin 10 dels 18 articles de la nova norma. L’executiu estatal va fer arribar divendres passat a la Generalitat una carta en què mostra els seus dubtes d’inconstitucionalitat i insta el Govern a iniciar un procediment de conciliació abans de decidir si torna a optar per la via dels tribunals. L’Estat considera que la llei catalana estaria envaint les seves competències en la matèria.

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha explicat que l'executiu defensarà la constitucionalitat de la normativa. Diumenge, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ja va lamentar que el govern espanyol faci pagar als ciutadans les conseqüències de la seva estratègia contra el procés sobiranista.

A més, va assegurar que “ el Govern està tranquil” respecte a la viabilitat de la normativa, que compta, entre d’altres, amb l’aval del Consell de l’Advocacia i del Col·legi d’Advocats de Barcelona.