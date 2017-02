La Generalitat posarà en marxa l'1 de juliol el sistema informàtic que permet recaptar els impostos massius

L'1 de juliol és la data escollida per posar en marxa l' Espriu, el sistema informàtic que hauria de permetre la Generalitat recaptar en el futur els impostos massius. Ho ha explicat aquest dimecres en declaracions a RAC-1 el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó. La substitució del sistema actual, el Gaudí, per l'Espriu ha estat un dels objectius del departament d'Hisenda des que el govern independentista va començar a funcionar ara fa poc més d'un any. El primer impost que es gestionarà amb el nou model informàtic serà el de les begudes ensucrades, que el Govern crearà un cop s'aprovin els pressupostos del 2017.

Les empreses IBM i T-Systems han estat les desenvolupadores de l'Espriu que, progressivament, anirà assumint la gestió de la resta d'impostos propis i cedits. La intenció de l'executiu és, però, preparar l'Agència Tributària de Catalunya per poder recaptar els grans impostos: l'IRPF, l'IVA i l'impost de Societats. "L'Espriu ja està dissenyat per a impostos periòdics de grans censos de contribuents. Ja és un sistema informàtic dissenyat per recaptar qualsevol tipus d’impost", ha detallat. El Govern es prepara, doncs, per afrontar amb garanties la desconnexió fiscal d'Espanya en cas que la ciutadania es pronunciï a favor de la independència en el referèndum que l'executiu s'ha compromès a organitzar.