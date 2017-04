Un diputat escocès creu que el veritable epicentre d'Europa no està en el Brexit sinó en el procés sobiranista català

El diputat del Partit Nacional Escocès George Kerevan considera que Europa es fixa en el Brexit com el procés que fracturarà la Unió Europea, però hauria de posar el focus, assegura, en el procés sobiranista català, perquè "va decidit" a fer un referèndum d'independència tot i "l'oposició de Madrid". "Europa es fixa en el Brexit, però la veritable falla política al continent corre per la Rambla", ha sentenciat Kerevan en un article al diari 'The National'.

El diputat escocès fa una radiografia dels fets històrics que han portat el moviment sobiranista català a reclamar un referèndum per decidir el seu futur polític. El punt d'inflexió, segons Kerevan, és quan Madrid no va reconèixer Catalunya com una nació –la sentència de l'Estatut va deixar sense efectes jurídics el preàmbul on s'explicitava aquest concepte– en les seves "regles domèstiques", i és a partir d'aquí que els líders sobiranistes veuen la independència com a única sortida.

Igual que els escocesos, el diputat assegura que els catalans també estan "compromesos" en una "ofensiva diplomàtica internacional per guanyar legitimitat" per fer el referèndum. En aquest sentit, Kerevan acaba l'article sentenciant que el procés català "no té marxa enrere", perquè Catalunya "l'hi deu a la seva pròpia història".