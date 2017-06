Germà Bel assegura que Gordó deixarà el grup de JxSí i l'acusa de "segrestar l'escó en benefici privat"

Germà Bel ha donat per fet que Germà Gordó -investigat pel cas 3% i objecte de peticions de dimissió- marxarà del grup parlamentari de JxSí. "No sé si JxSí tindrà 61 o 62 diputats", ha admès, tot i que ha assegurat que de 'Germà' "només n'hi haurà un", que seria ell.

Segons la tesi de Bel, les dues opcions que posa sobre la taula són que Gordó passi al grup mixt -així JxSí es quedaria amb 61 diputats- o que dimiteixi del càrrec -en aquest altre cas el següent de la llista de JxSí accediria al Parlament-.

A través d'una piulada a Twitter, a més, Bel ha acusat l'ex conseller de Justícia de "segrestar l'escó en benefici privat".

No sé si grup JxS mantindrà 61 o 62 diputats; segur, però, que només hi haurà un Germà. Pd: Mai he entès segrest d'escons en benefici privat