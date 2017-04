Gibraltar investiga un vídeo en què un guàrdia civil apunta a un ciutadà amb la seva arma a la frontera

El govern de Gibraltar investiga un possible incident que s'hauria registrat dimecres a darrera hora de la tarda, a la frontera amb Espanya, en què, presumptament, un guàrdia civil apuntava a un ciutadà amb la seva arma reglamentària. En una piulada al compte oficial de Twitter, l'executiu de Fabian Picardo assegura que la informació, que recull l'edició en línia de ' The Sun', encara no ha estat confirmada. La Royal Gibraltar Police intenta esbrinar-ne la veracitat.

El que sí que ha denunciat amb contundència el govern de Gibraltar en les darreres hores és l'augment i la rigorositat dels controls fronterers. També a través de Twitter, en aquest cas, des d'un compte personal, el governador Picardo ho expressa amb prou ironia en els següents termes: “Observin com n’és, de raonable, el veí govern d'Espanya i com tracta de persuadir-nos per confiar-hi i compartir la nostra sobirania...”. Picardo es queixa de les llargues cues que s’hi han de fer per creuar la línia.

Watch what a reasonable neighbour the Government of Spain is and how they seek to persuade us to trust them and share our sovereignty... https://t.co/cOXYt8eW8a — Fabian Picardo (@FabianPicardo) April 5, 2017

El vídeo l’hauria enregistrat Jeremy Nicholas Sánchez, que viu a Gibraltar, i que va assegurar a 'The Sun' que el va gravar a les 8 de la tarda de dimecres mentre esperava en una cua de cinc hores. Aparentment, el guàrdia civil li va dir a un "home gran que sortís del seu vehicle, i això és tot el que sé. Ell estava en un cotxe espanyol i creuava a Espanya des de Gibraltar". El so que acompanya la imatge del vídeo és l’exclamació de Nicholas Sánchez: "Joder, mai no he vist això abans en la meva vida. Està literalment apuntant amb la pistola".

Video emerges appearing to show Guardia Civil guard pointing gun at someone who has just crossed #Gibraltar frontier into Spain. Unverified pic.twitter.com/ONwTSTloXR — GBC News (@GBCNewsroom) April 5, 2017

Un altre testimoni ha explicat a 'The Sun': "En les hores punta d'avui [dimecres] hi havia una enorme cua a la frontera i la policia espanyola hi va arribar amb antiavalots. Un cotxe hi circulava i quan se li va demanar l'alto i no es va aturar, [el guàrdia civil] va treure l'arma i li va ordenar al conductor que en baixés. Això va passar davant de cotxes plens de famílies i nens".

El suposat incident s'hauria produït en una setmana plena d'estirabots diplomàtics després que un membre de la casa dels Lords, i excap del Partit Conservador britànic, Michael Howard, suggerís que Londres podria defensar la sobirania de Gibraltar com ja va fer amb la de les Malvines, en la guerra que va enfrontar el Regne Unit i a l'Argentina el 1982. L'escalada de la tensió es produeix en el context del Brexit i la futura relació comercial de la Roca amb la Unió. Espanya, d'acord amb les propostes de Brussel·les, podria tenir dret de veto sobre qualsevol punt de afecti Gibraltar.

D'altra banda, aquest matí, en un article al diari 'The Guardian', l'ex ministre laborista Peter Hein proposa la cosobirania entre Londres i Madrid per resoldre el conflicte diplomàtic.