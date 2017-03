Giner creu que Podem arribarà a un acord amb Domènech per les llistes del nou partit

El diputat de Catalunya Sí Que es Pot al Parlament, Joan Giner, s'ha mostrat confiat a arribar a un acord amb el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, sobre la composició de les llistes del nou subjecte polític de confluència a Catalunya: "Segur que arribarem a un acord perquè tenim la responsabilitat d'assaltar la Generalitat".

En declaracions davant als mitjans al Port de Barcelona després de reunir-se amb els líders sindicals dels estibadors, Giner ha destacat la necessitat de "fer les coses bé per ser una alternativa de Govern a Catalunya", ja que aposta perquè el nou partit funcioni com una eina que serveixi per afinar les majories a Catalunya. Els contactes entre Domènech i dirigents de Podem són diaris, però ha reclamat "calma, diàleg, tranquilitat i sentit comú".

Per Podem, la llista impulsada per Domènech està "pactada als despatxos", ja que preveu un grup de 30 persones que integraria l'executiva de la nova formació i un altre grup de 150 que formaria el Consell Nacional en què els partits que integrarien la confluència –Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Podem– tindrien massa presència.