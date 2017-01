Girauta justifica el nou codi disciplinari de C's per preservar el partit dels grups que "se'l volen carregar"

El nou règim disciplinari de Ciutadans ha aixecat algunes crítiques per la duresa amb què es pretén combatre la discrepància interna al partit. El portaveu del grup parlamentari al Congrés, Juan Carlos Girauta, defensa en una entrevista a Europa Press publicada aquest diumenge la necessitat de reforçar les mesures de control per evitar l'acció de grups o lobis interessats a acabar amb el partit. Segons ell, si l'executiva no hagués expulsat "sistemàticament i sense dubtar" els grups de persones –procedents d'altres partits o de lobis– que s'han afiliat "per anar contra els interessos del partit", podrien haver destruït la formació taronja. "En l'expansió de C's ens hem trobat de tot i, si no haguéssim tallat en sec i no haguéssim fet fora sistemàticament i sense dubtar-ho tots els que han entrat amb la seva pròpia agenda i en comandita, potser s'haurien carregat el partit", argumenta.

Girauta està convençut que, encara que s'hagin presentat com a corrents interns, alguns d'aquests grups responien a " interessos bastards". El portaveu de C's al Congrés cita els exemples d'Extremadura, "on 113 persones van donar el mateix número de compte per domiciliar les quotes", i de Marbella, on es va tancar l'agrupació local perquè "50 anaven junts". "La nostra obligació és detectar això i fer-los fora, ja que es posa en risc el projecte polític".

El nou règim disciplinari de Ciutadans pretén blindar l'executiva del partit dels sectors crítics. Se sancionarà "qualsevol incompliment de les directrius" del comitè executiu i les "manifestacions públiques que poden ser considerades deslleials o contràries als interessos del partit", així com la "revelació o difusió" d'acords o decisions de la direcció o de qualsevol grup institucional. A més, s'actuarà contra la creació o participació en corrents d'opinió que siguin contraris als interessos del partit.

En tot cas, Girauta considera que s'han interpretat incorrectament els canvis. " Ciutadans no té cap intenció d'acabar amb cap discrepància interna", recalca. Segons ell, "cap crítica és problemàtica si és una crítica lleial al projecte".

Els socialdemòcrates es resisteixen a ser absorbits pels liberals

Els canvis que la direcció està introduint a Ciutadans tenen el punt culminant en l'assemblea general dels dies 4 i 5 de febrer. Allà, el president, Albert Rivera, s'ha marcat l'objectiu de fer el pas definitiu al liberalisme i abandonar les referències a la socialdemocràcia que encara avui formen part dels estatuts de la formació taronja. Els representants de l'ala socialdemòcrata, però, es resisteixen al canvi i ja preparen una esmena a la totalitat contra el nou ideari, tal com va avançar l'ARA.

El sector socialdemòcrata de C's no s'ha quedat de braços plegats i, segons informa l'ACN, en els pròxims dies presentarà un text alternatiu que espera comptar amb el suport de diverses agrupacions catalanes i d'arreu de l'Estat. La voluntat és que s'arribi a votar al conclave taronja del febrer en forma d'esmena a la totalitat contra el document oficialista. Els socialdemòcrates ja van intentar fer prosperar un text similar en el consell general del 17 de desembre, però la proposta presentada pel diputat al Parlament Sergio Sanz va perdre per només tres vots de diferència.

L'ala socialdemòcrata de C's reivindica la necessitat de mantenir les dues ànimes de C's i alerta que l'ideari defensat per la direcció suposa, en realitat, una "refundació" del partit, fet que pot tenir conseqüències en tant que es deixa "orfe" un dels dos sectors tradicionalment integrats en la formació. "Sembla que només plantegem receptes emmarcades en els dogmes del liberalisme econòmic i que no expliquem com afecten aquestes mesures a escala social", es queixen alguns sectors. Unes crítiques que, si es mantenen en cas que s'aprovi el nou ideari exclusivament liberal del partit, podrien comportar sancions o, fins i tot, l'expulsió de la militància per no ser lleials al projecte.