El poti-poti de González Pons: barreja Le Pen, Puigdemont, comunisme, populisme, feixisme, el Brexit i els virus

El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha fet una encesa intevenció aquest divendres al congrés que el partit celebra a Madrid en què ha barrejat Le Pen, Puigdemont, comunisme, populisme, feixisme, el Brexit i els virus.

El polític popular, un dels primers a intervenir en el conclave, ha assegurat que "e ls populistes i nacionalistes divideixen el món entre bons i dolents, entre aris i impurs, entre catalans i espanyols, la gent i la casta". Amb això, ha posat a la mateixa alçada l'independentisme amb els populismes europeus, i ha preguntat: " Qui diu que no s'escolta el poble, Le Pen o Puigdemont? Els dos".

El portaveu parlamentari ha fet una crida a combatre els populismes perquè "si la política no pot amb els populismes, els populismes podran amb la política", i ha comparat també la situació catalana amb el Brexit, aconsellant un divorci dur amb el Regne Unit, que no presenti un precedent: "No podem admetre una excepció".

També s'ha referit González Pons a Gibraltar, que, ha dit, haurà de triar entre "marxar de la UE amb el Regne Unit, o quedar-s'hi amb Espanya", perquè "si un país de la UE marxa és impossible que la colònia es quedi dintre".

“El nacionalisme i el populisme actuen com els virus, confonen el sistema immunològic de la democràcia amb paraules que semblen democràcia”, ha afegit.

Abans de la intervenció de González Pons, el congrés del partit s'ha inaugurat triant com a presidenta del conclave la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha tret pit de la unitat del PP: "Som un partit unit, amb un líder ferm, sensat i experimentat al qual tots donem suport sense fissures".

"Disposats a sacrificar un nen"

El portaveu al Congrés del PP, Rafael Hernando, també ha fet gal·la de la seva habitual contundència i ha comparat la placidesa del congrés del PP amb el de Podem: "Avui estan en una plaça de toros llançant-se ampolles i disposats a sacrificar un nen".