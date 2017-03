González Rivas i Encarna Roca seran el president i la vicepresidenta del Tribunal Constitucional

El tàndem Juan José González Rivas i Encarnación Roca per a la presidència i vicepresidència del Tribunal Constitucional (TC) és una realitat. La votació tindrà lloc aquest dimecres. Fonts solvents asseguren a l'ARA que en el moment en què el magistrat conservador del Partit Popular Andrés Ollero ha cedit en la seva resistència i ha donat suport al també conservador González Rivas, l'única opció que pot obtenir una majoria per a la vicepresidència és la d' Encarnación Roca.

Conclusió: no hi haurà, com va passar el 2013 en el cas de Francisco Pérez de dels Cobos i Adela Asúa, unanimitat dels dotze membres del tribunal. Diversos magistrats del sector que compta amb el suport del PSOE votaran en contra d'aquest tàndem. Ollero, catedràtic amb 17 anys de militància -amb diversos càrrecs dirigents- al Partit Popular, exdiputat i ex portaveu en comissions de Justícia i Educació, va ser persuadit per la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, per deixar la presidència a González Rivas, un magistrat de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem.

La idea del PP és que Ollero no seria el president més adequat per als temps que s'acosten, especialment en relació a l' evolució política a Catalunya, on el TC pot tornar a jugar un paper protagonista en els pròxims mesos, tant si es convoca finalment el referèndum d'independència com si es precipiten eleccions anticipades. Encarnación Roca, catedràtica i magistrada del Tribunal Suprem, nascuda a Barcelona, va ascendir al TC el 2012 a proposta del PSOE, amb el vistiplau de Convergència i Unió. Presenta totes les credencials per a la vicepresidència (una dona substitueix una altra dona en el càrrec) i en les condicions d'un nou president més gris la posició de la vicepresidenta serà encara més rellevant.

Els magistrats Juan Antonio Xiol i Fernando Valdés Dal-Ré, que formen part de la vella minoria progressista, s'han mostrat disconformes amb seguir considerant a Roca com a membre d'aquest grup, arran del seu allunyament d'aquesta minoria en el seu alineament amb el PP en diverses sentències. En aquest sector, al qual ara s'han unit els nous magistrats María Luis Balaguer i Cándido Conde-Pumpido a proposta del PSOE, s'estima que finalment el PP es queda amb la presidència i selecciona la vicepresidenta del seu grat.



Per això, a diferència del que va passar el 2013, quan es va triar per unanimitat a Pérez dels Cobos (amb carnet del PP) i a Adela Asúa (proposada pel PSOE), no hi haurà unanimitat amb el tàndem González Rivas-Roca. El PP, amb Ollero al capdavant, s'ha oposat a donar la vicepresidència a Fernando Valdés Dal-Ré.