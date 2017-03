EN DIRECTE: Díaz fa el pas envoltada de la vella guàrdia i es marca l'objectiu de guanyar les eleccions

Susana Díaz ha fet aquest diumenge una demostració de força orgànica a Madrid. La presidenta andalusa ha presentat la seva candidatura a la secretaria general del PSOE envoltada de la vella guàrdia i d'uns 7.000 militants arribats amb desenes d'autobusos de tota Espanya. De marcat accent andalús, l'acte ha comptat amb la presència dels tres últims exsecretaris generals socialistes, descomptant el seu rival Pedro Sánchez. Així, Felipe González, José Luis Rogríguez Zapatero i Alfredo Pérez Rubalcaba s'han atansat al pavelló 1 del recinte firal d'Ifema, que, ple com un ou, els ha rebut com a herois del socialisme.

La presidenta andalusa ha anunciat oficialment que té "l'orgull i l'honor" d'anunciar la seva candidatura a la secretaria general del PSOE, i després ha fet broma amb el fet que porta mesos desfullant la margarida: "Ara perquè no ho fes, oi?".

El PSOE no dissimula la preferència per Díaz

Díaz ha fet una crida a tornar al país el projecte "d'il·lusió que es mereix" i a escriure un projecte "en la primera persona del plural", en un intent d'allunyar-se del personalisme que li atribueix a Sánchez. Ha assegurat també que la manera de fer-ho és "guanyant les eleccions a aquest país, com ho van fer Zapatero i González" que són, segons ella, "els dos millors presidents que ha tingut la història d'Espanya". Abans, però, cal passar per un procés de primàries, però, ha demanat que no siguin "una carrera de màrqueting". "Volem el vot del que no tingui rancúnia, del que no tingui ràbia", amb l'objectiu final de "guanyar pels ciutadans", ha reiterat.

"A partir d'avui recorreré tots els racons d'aquest país dient que el PSOE ha de ser 100% PSOE", ha asseverat la també presidenta andalusa, que ha demanat als assistents que parlin "bé" de tots els companys i companyes socialistes. "Aquest és el nostre partit: que debat i respecta l'altre", ha asseverat, abans de fer una crida a recuperar "la fraternitat dels que un dia vam decidir ser companys i companyes".

Amb un marcat to nostàlgic, la candidata ha reivindicat el llegat de Zapatero i González: "Els socialistes no amaguem la nostra història", tot i així, ha precisat "a nosaltres no ens votaran pel què va fer Felipe i Zapatero, sinó per les respostes que els puguem oferir". Aleshores Díaz s'ha vestit ja de candidata a les eleccions, i ha reivindicat el seu origen "humil" per reivindicar-se com a la veu de les persones que "tenen feina però no tenen dignitat", i ha denunciat que "la voluntat política de la dreta és augmentar la desigualtat". Per combatre-ho la candidata proposava un nou "pacte social" per garantir que els ciutadans "visquin millor". "La prioritat dels socialistes són les persones, la gent i la dignitat", ha insistit.

La candidata ha "garantit" que si és escollida el PSOE seguirà tenint un "projecte autònom", en defensa de les crítiques de Sánchez, que acusa el nou ordre socialista d'haver quedat subaltern al PP, però també criticant les crides del seu rival a acostar-se a Podem per bastir una alternativa a Rajoy.

"Lluitar contra els nacionalismes"

La candidata també ha fet una crida a lluitar "contra els nacionalismes", que significa "murs i barreres". Després ha reivindicat que el PSC i el PSOE "seguirem escrivint el futur d'aquest país". "Ningú em dirà que per viure en un territori ets enemic d'un altre", ha afegit, abans de defensar un "canvi federal" i un "finançament solidari i just". La candidata ha assegurat que la bandera que té "és la d'igualtat", i que no l'"emociona" cap altre.

"Em presento perquè s'aixequi la veu de tots els territoris, totes les generacions i totes les sensibilitats, que totes tenen cabuda" en el partit, ha dit. La candidata s'ha volgut destacar com una abanderada de la "pluralitat", perquè al PSOE se sentin "tots els accents".

Balmón: "El PSC és el PSOE i el PSOE és el PSC"

La presència catalana a l'acte l'ha liderat l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, però també de l'exministra de Defensa Carme Chacón, que va ser l'únic membre del PSC que va participar en el moviment per descavalcar Sánchez, l'octubre passat. També hi havia a la platea l'exministre Celestino Corbacho.

Balmón, un dels presentadors de l'acte, ha encès l'auditori quan ha afirmat que "el PSC és el PSOE i el PSOE és el PSC", en català, com el seu "bon dia". A les grades, un centenar de militants socialistes catalans exhibien les seves banderes del PSOE. Feia una estona, quan arribaven al pavelló d'Ifema els exsecretaris generals, sonava una cançó en català d'Andrea Motis, 'La Gavina'.

En un discurs centrat en bona part en Catalunya, Balmón ha destacat que el PSC ha representat una història "d'èxit" i ha presentat com a victòries l'enfortiment de l'Estat de les autonomies de González, l'Estatut aprovat durant el govern de Zapatero i la declaració de Granada de Rubalcaba. També ha tingut paraules Balmón per a l'independentisme: "Alguns parlen en nom del poble, però no governen al seu favor".

El diputat socialista basc Eduardo Madina, que va ser candidat a liderar el PSOE davant de Sánchez. El diputat també ha exercit de mestre de cerimònies de Díaz ha destacat els "22 anys de govern" de Zapatero i González i ha reivindicat la història del socialisme.

La majoria de 'barons' socialistes també han fet suport a Díaz. A l'acte hi ha assistit el president del País Valencià, Ximo Puig, el de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, el d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara i el de l'Aragó, Javier Lambán. La demostració de força ha estat gairebé absoluta en el poder territorial: tots els presidents autonòmics socialistes excepte la balear Francina Armengol i l'asturià Javier Fernández, que ha de mantenir la neutralitat, tot i que és pròxim a Díaz, han estat presents a l'acte.

540x306 Acte de presentació de la candidatura de Susana Díaz / EFE Acte de presentació de la candidatura de Susana Díaz / EFE

A l'entrada, González ha respost amb un lacònic "soc aquí" quan li han preguntat si donava suport a la candidatura de la presidenta andalusa,mentre que Zapatero s'ha mostrat convençut que Díaz serà capaç d'unir el partit.

Amb crits de "es nota, se sent, Susana president", la precandidata a la secretaria general socialista ha entrat a l'acte 10 minuts després de les 12 del migdia. Els mestres de cerimònies són Balmón i el diputat basc Eduardo Madina.

Tan ple estava el pavelló 1 d'Ifema, amb gent esperant al carrer, que l'organització s'ha vist forçada a habilitar-ne un altre, amb pantalles gegants, al qual la candidata s'hi ha atansat abans de arribar al pavelló principal, on l'esperaven unes 4.000 persones.