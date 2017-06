González va pactar amb Zoido "netejar" la policia, segons 'El Confidencial'

L'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, va recomanar al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, només 15 dies després que accedís al càrrec que "netegés" la policia, i el ministre hi va accedir, segons es desprèn d'una informació publicada aquest dilluns per 'El Confidencial'.

González es vantava d'aquesta trucada amb el ministre en una conversa intervinguda amb l'expresident de l'Atlètic de Madrid Enrique Cerezo d'haver aconseguit el seu propòsit, i explica que ell li va recomanar que netegés el cos "com el Paquirri", i "fins a dintre": "Ha canviat tot déu, i ja li estan fotent garrotades.

Zoido ja havia admès que havia parlat amb González quan va ser nomenat ministre, però no havia detallat el contingut de la conversa. El seu departament ja està sota la lupa per la reunió que va mantenir el secretari d'estat d'Interior, José Antonio Nieto, amb el germà de González, Pablo, també implicat en la trama Lezo.

Aquesta és la transcripció íntegra: "Li vaig trucar per felicitar-lo i em va trucar i em va dir: «Ei, jo em prenc un cafè, que vull parlar amb tu» i no sè què. Jo dic: «Bé, quan ho tinguis tot organitzat, truca'm. Jo només et dono un consell, noi. Neteja com el Paquirri, doctor, talli tot el que calgui, fins a dins, noi, perquè com no ho facis et mengen al minut u ». I ha canviat tot déu, i ja li estan fotent garrotades, és una cosa... uf".