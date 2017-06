El partit de Gordó no es podrà dir Nova Convergència perquè el nom està registrat pel PDECat

Si Nova Convergència –el corrent intern que lidera Germà Gordó– volgués fer un partit nou, no es podria dir Nova Convergència. El nom ja consta al registre de partits des del 20 d'octubre del 2016, quan el ministeri li va donar el vistiplau. La curiositat, però, és que qui va registrar el nom no és precisament ningú de la plataforma que lidera l'exconseller, sinó la direcció del PDECat.

En el registre de partits es pot comprovar com el nom del partit es va registrar des de Deltebre i que la persona que ho va fer va ser Salvador Bertomeu, tinent d'alcalde de l'Ajuntament del municipi que dirigeix Lluís Soler, membre de l'executiva del PDECat. Per registrar el partit, es va introduir un domini web que no condueix a cap pàgina i un logotip provisional que recorda vagament el que ha acabat convertint-se en imatge del Partit Demòcrata.

540x306 El partit de Gordó no es podrà dir Nova Convergència perquè el nom ja està registrat pel PDECat / ara El partit de Gordó no es podrà dir Nova Convergència perquè el nom ja està registrat pel PDECat / ara

Per què la direcció del PDECat, però, va registrar el nom de Nova Convergència? ¿Era un intent de barrar el pas a una possible escissió de la plataforma de Gordó? Fonts del partit expliquen a l'ARA que en cap cas es va tractar d'un moviment per torpedinar un possible anhel de Gordó de fer un partit, sinó que s'emmarca en el moment en què el PDECat tenia problemes per registrar el seu nom al ministeri de l'Interior.

Davant l'impediment per registrar Partit Demòcrata Català (PDC) –el nom que es va imposar en el congrés fundacional– la direcció que encapçala Marta Pascal va optar per registrar diversos noms diferents per si de cas tampoc s'acceptava la proposta de Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat). Així, es van intentar registrar noms com ara Partit Nacional Català, Més Catalunya o Nova Convergència, alternatives que, sostenen fonts del partit, tenien opcions de ser avalades per la militància.

Alguns d'aquests noms van ser tombats pel registre, però no va ser el cas de Nova Convergència, que va quedar registrat al ministeri de l'Interior quan aquest ministeri ja havia validat el nom de Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat). Des d'aleshores, havia quedat a l'oblit fins ara, quan Gordó ha deixat el partit hereu de Convergència i insinua la creació d'una nova formació. Si compleix l'amenaça, aquest nou partit no es podrà dir Nova Convergència.

Perplexitat a Nova Convergència

Tot i que la data de registre de Nova Convergència és el 20 d'octubre i el PDECat va ser validat el 29 de setembre, fonts del partit defensen que la petició de blindar el nom de Nova Convergència s'havia fet prèviament, quan encara no era clar que el partit es pogués dir PDECat. La data que apareix al registre, però, és la d'un cop el ministeri l'ha validat i no de quan el partit en sol·licita la inscripció.

Fonts de la plataforma consultades per l'ARA s'han mostrat perplexes pel fet que la direcció del PDECat hagués registrat el nom del seu moviment com a partit sense ni tan sols consultar-ho als impulsors del corrent intern.