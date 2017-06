Gordó s’aferra a l’escó i amenaça amb una escissió del PDECat

Germà Gordó marxa, però no del tot. Després de dies de forta pressió de la direcció del Partit Demòcrata (PDECat), l’exconseller va abandonar ahir el partit i el grup de Junts pel Sí (JxSí) al Parlament. Però no renuncia al seu escó, que continuarà preservant com a diputat no adscrit en un moviment que té una doble lectura. D’una banda, li permet mantenir la condició d’aforat i que el seu cas s’hagi de veure al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i no al jutjat del Vendrell. De l’altra, li ofereix un altaveu públic des d’on potenciar un nou partit. Una hipòtesi que ahir Gordó es va encarregar d’alimentar amb un comunicat en què va deixar la porta oberta a impulsar una nova formació nascuda a l’ombra de la plataforma Nova Convergència.

Acorralat pels casos de presumpta corrupció que l’esquitxen i abandonat per l’actual cúpula del partit, Gordó posava ahir punt final a 37 anys de militància a Convergència i al seu partit hereu. Ho feia amb un comunicat de tres pàgines en què retreia a la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, la seva actitud. Després que divendres el TSJC anunciés que l’investigava finalment pel cas 3%, Gordó va pactar amb la direcció del partit seguir com a diputat de JxSí i deixar només la presidència de la comissió de justícia. Un pacte que es va solemnitzar amb un comunicat conjunt del partit i l’exconseller però que poques hores més tard va quedar en qüestió quan Pascal va animar públicament Gordó a seguir l’exemple d’Artur Mas i actuar amb generositat i fer “un pas al costat”.

Entremig, segons expliquen fonts del partit, es van produir més converses entre Gordó i Pascal, que també va conversar amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el president del partit, Artur Mas, i la vicepresidenta, Neus Munté -crítica amb la continuïtat de l’exconseller al Parlament-. Gordó, que des d’aleshores havia mantingut silenci, va titllar ahir d’“incomprensible canvi de criteri” les paraules de Pascal, i va qüestionar que no s’hagi actuat igual amb altres càrrecs electes del PDECat també investigats.

Un cop trencada la confiança amb el seu ja expartit -que ahir li va tornar a exigir que abandonés l’escó-, Gordó va aprofitar el seu comunicat per insinuar que entre els seus plans de futur hi ha la creació d’una nova formació que ocupi l’espai dels votants de centredreta i sobiranistes que entén que “en aquests moments han quedat orfes de representació”. Per dur a terme els seus plans l’exconseller va assegurar que compta amb l’ajuda de Nova Convergència, un corrent intern del PDECat -sense xifres oficials, però amb un manifest precongressual signat per 500 persones- liderat pel diputat i que afronta ara un debat intens sobre el seu futur amb una pregunta clau a l’horitzó: ¿també deixaran el partit la resta de membres de la plataforma?

La resposta s’acabarà de coure entre una reunió de Nova Convergència aquest divendres i l’assemblea que la plataforma té prevista per al dissabte 17 de juny. El malestar dins del corrent intern, però, era ahir evident. Diversos integrants de la plataforma consultats mostraven el seu suport a l’exconseller i criticaven l’actuació del partit i també el silenci de Mas -de qui Gordó va ser un dels col·laboradors més estrets, ja que formava part del pinyol de l’expresident- en tot aquest episodi. El debat, apunten fonts pròximes a l’exconseller, és molt viu des de divendres passat i se centra en si altres membres de la plataforma han de deixar també el PDECat o, per contra, s’han de mantenir dins del partit i fer sentir la veu de Nova Convergència.

Un membre destacat de la plataforma apunta que seran molts associats els que marxaran del PDECat els pròxims dies. Ell mateix admet, però, que no preveu que els membres de Nova Convergència que ocupen càrrecs institucionals segueixin els passos de l’exconseller, una tesi compartida també per diversos dirigents del PDECat. D’aquesta manera, el partit no preveu que els alcaldes que habitualment han fet costat a Gordó -com ara els de Tremp, Aitona i Móra d’Ebre, que van formar part de la frustrada candidatura de l’exconseller a liderar el PDECat- abandonin el partit immediatament. Tampoc es preveu que la presidenta de l’Institut Català de les Dones i presidenta de la comissió econòmica del PDECat, Teresa Pitarch, o el regidor de Barcelona Jordi Martí -tots dos de la màxima confiança de Gordó- abandonin ara la formació.

L’equilibri parlamentari

Més enllà dels efectes que la baixa de Gordó tingui en el PDECat, una altra de les derivades del seu adeu és l’equilibri parlamentari. Erigit en una de les veus més crítiques internament amb les cessions a ERC i la CUP i l’acceleració del Procés, caldrà veure com es posiciona l’exconseller en votacions clau un cop fora de la disciplina de JxSí -ara amb 61 diputats- i si el seu vot fa trontollar una majoria que en algunes ocasions -com ara els pressupostos- s’ha imposat per la mínima. Ahir la portaveu del Govern, Neus Munté, i representants de tot l’espectre sobiranista -fins i tot de l’ANC- van reclamar a Gordó que entregui l’acta de diputat. També des de l’oposició es va exigir a l’exconseller que abandoni el Parlament, tot i que tant Ciutadans com Catalunya en Comú, el PSC i el PP van apuntar més amunt i van demanar explicacions a la direcció de la coalició independentista, a Puigdemont -de qui la mesa va rebutjar ahir la compareixença amb els vots de JxSí i la CUP- i a Mas. Gordó deixa el PDECat i JxSí, però seguirà ben present al Parlament.