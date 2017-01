El Govern pacta amb la CUP implicar-se directament en el procés constituent

El diputat de la CUP Albert Botran va confirmar dimarts passat en roda de premsa que, més enllà de les argumentacions a favor o en contra dels pressupostos, la militància cupaire tindrà en les seves mans un document que detalla els avenços en el procés constituent pactats recentment amb el Govern. Segons han explicat fonts coneixedores a l'ARA, les dues parts han arribat a un acord perquè la Generalitat s'impliqui directament en l'organització del procés constituent i, per tant, no es deixi tot en mans de les entitats sobiranistes.

La CUP ha volgut deixar clara la implicació de l'executiu per conferir oficialitat a un procés que teòricament començaria en cas que el sí s'imposés en el referèndum d'independència. Segons ha avançat aquest dijous La Vanguardia, el Govern es compromet a la creació d'un organisme públic dependent del departament de Relacions Institucionals que "s'encarregarà de coordinar el procés constituent, els seus continguts, els actors que hi participaran i la metodologia que se seguirà".

Fonts parlamentàries han explicat a l'ARA que ha estat la CUP qui les últimes setmanes ha insistit en reunir-se amb el Govern amb aquest tema sobre la taula. Hi ha hagut dues reunions recents en paral·lel a la negociació pressupostària i, finalment, s'ha pactat un document que podran consultar les bases cupaires per tenir més arguments a l'hora de decidir si aproven o no els pressupostos.

Aquest dijous al Parlament, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha demanat públicament al Govern que comenci a informar els ciutadans de la manera com s'afrontarà el procés constituent i què es podrà debatre i decidir.

El passat mes de juliol, Junts Pel Sí i la CUP van pactar les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent, però des del canvi de full de ruta i la inclusió del referèndum d'independència pel 2017, les dues parts eren partidàries de modificar les previsions. Ara, assumeixen que no podrà començar fins que no s'hagi aconseguit la majoria ciutadana en el referèndum, quan fins ara es preveia impulsar-lo de forma imminent.