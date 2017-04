El Govern concedirà a Carme Chacón la Creu de Sant Jordi a títol pòstum

Dos dies després de la mort sobtada de Carme Chacón, víctima duna cardiopatia congènita, el Govern de la Generalitat ha anunciat que concedirà la Creu de Sant Jordi a títol pòstum a la dirigent socialista "per la seva dedicació als afers públics". La Generalitat considera que l'exministra de Defensa "va acreditar una decidida voluntat de servei i una preocupació constant pels problemes socials" i destaca la seva trajectòria política com a regidora d’Esplugues de Llobregat, diputada al Congrés i ministra tant de Defensa com d'Habitatge.

L'Executiu ha anunciat aquest dimarts les 29 personalitats, entre les quals també hi ha l'actor i director Josep Maria Pou, per la seva "llarga carrera artística" i els seus èxits en els camps del teatre, cinema i televisió; l'esportista Gemma Mengual, "per la seva dilatada trajectòria en la natació sincronitzada" i per haver "popularitzat" aquest esport "entre el gran públic"; la model i actriu Teresa Gimpera, "per la seva carrera professional" i com a "figura central en la cinematografia catalana", o l'historiador Borja de Riquer, "per la rellevància dels seus estudis sobre el catalanisme polític i el franquisme".

Consulta aquí la llista completa de les personalitats i entitats que rebran la Creu de Sant JordiTambé es guardonarà l'empresari Víctor Grífols, per haver convertit l'empresa que porta el seu cognom en "referent en el camp dels productes plasmàtics"; el periodista Josep Cuní, "en reconeixement dels seus mèrits com a comunicador" i el seu "paper remarcable en el procés de creació i consolidació de la radiotelevisió pública de Catalunya"; la modista i empresària Rosa Clarà, "per la seva destacada participació en el món de la moda femenina", o Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, per la seva "important participació en les institucions empresarials del país, que ha contribuït a reforçar i potenciar, posant-les al servei del desenvolupament econòmic i de la projecció exterior de Catalunya".

Entre els guardonats a títol pòstum, com és el cas de Chacón, també hi ha el pedagog Xavier Melgarejo, "per la seva rellevant aportació a la modernització i millora de l’eficàcia de l’educació a Catalunya"; l'exconseller de Cultura i historiador Joaquim Ferrer, "per la seva intensa i fructífera activitat política", i l'activista cultural i política Maria Pilar Busquet, "pel seu paper en la recuperació de les institucions araneses i dels símbols d’identitat d’era Val i per la seva defensa dels vincles històrics i culturals amb Catalunya".

Algunes de les i 23 entitats que rebran la Creu de Sant Jordi són el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya de Sitges, "per la seva remarcable funció, en tant que primer festival de cinema fantàstic del món"; l'Associació de Víctimes de la Talidomida, "com a reconeixement per la lluita que des de fa dècades duen a terme en defensa dels drets del col·lectiu de persones afectades pel fàrmac" i el Club Balonmano Granollers, "per la "Per la remarcable tasca social i esportiva que des de fa més de setanta anys ha vingut realitzant".

"La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya", recorda el Govern en una nota de premsa.