El Govern admet que pot accelerar el referèndum davant "l'extrema judicialització" del procés

Aferrat el sí de la CUP als pressupostos del 2017, el Govern ha reunit aquest dimarts el consell executiu amb el debat sobre la possibilitat d'avançar el referèndum sobre la taula. Superada la "prova d'estrès" –en paraules del president de la Generalitat, Carles Puigdemont– s'han multiplicat les veus que obren la porta a accelerar el referèndum. També aquest dimarts la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha reconegut que la votació "es pot fer abans si les circumstàncies ho aconsellessin".

Tot i subratllar que hi ha un " calendari molt clar" que diu que "com a molt tard es farà la segona quinzena de setembre", Munté ha afirmat que, "com a conseqüències de l'extrema judicialització" que pateix Catalunya, "és una possibilitat replantejar aspectes del calendari". La consellera ha precisat, això sí, que qualsevol canvi haurà de ser "sempre en benefici de l'objectiu inicial, fer un referèndum amb les màximes garanties".

A més, la consellera ha apuntat que per convocar el referèndum ha d'estar preparat, s'ha de consensuar entre tots els agents sobiranistes i la data ha " d'estar al servei de l'estratègia i de l'objectiu final, poder fer el referèndum i fer-lo bé".

L' ARA ja va publicar a mitjans de gener que, en reunions privades, Puigdemont traslladava la possibilitat d'avançar el referèndum en el cas que l’Estat acceleri la via judicial i es multipliqui la desfilada de càrrecs públics independentistes davant els tribunals.

Munté, que ha explicat que el Govern en ple donarà suport a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau en el judici pel 9-N que comença dilluns, ha defensat que "tot i les dificultats" l'objectiu segueix sent "passar d'una legalitat a una altra" sense que hi hagi buits. Una forma, ha dit, de donar seguretat a tothom i també a la celebració del referèndum.

Porta oberta al diàleg

Munté ha subratllat, però, que el Govern manté la mà estesa a poder pactar aquest referèndum amb el govern espanyol i que seguirà fent gestos per evidenciar la seva disposició. Un d'aquests gestos podria ser la reunió pendent entre Puigdemont i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per a la qual, ha dit Munté, encara no hi ha data.

Tanmateix, la consellera ha reconegut que creure en el diàleg es fa difícil quan se sent el PP acusar l'executiu català de "pràctiques totalitàries i xenòfobes". En aquest sentit, ha considerat intolerable que s’acusi el Govern de xenòfob, i encara més quan Albiol s’ha caracteritzat per fer declaracions escandaloses que serien intolerables a qualsevol altre estat democràtic".