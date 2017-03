El Govern considera "injusta i inacceptable" la sentència a Homs

El Govern ha rebut amb indignació la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita un any i un mes Francesc Homs pel 9-N. "Aquesta sentència és injusta", ha afirmat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, en declaracions als periodistes als passadissos del Parlament minuts després que es conegués el veredicte del tribunal. "No podem acceptar que es pugui inhabilitar unes idees", ha avisat Munté, que ha censurat un nou episodi de "judicialització extrema per part del govern espanyol".

Munté ha lamentat que el govern de Mariano Rajoy respongui amb querelles a "un plantejament democràtic" com va ser el 9-N o com, ha dit, és l'actual demanda d'un referèndum. Per això, ha mostrat el seu "profund desacord" amb la sentència i "el màxim suport" a l'exconseller i portaveu del PDECat al Congrés, Francesc Homs.

"És del tot inacceptable que les idees i expressions democràtiques es vegin atacades una vegada i una altra", ha opinat Munté, que ha considerat que no hi ha motius per imputar a Homs un delicte de desobediència. A més, ha respost al líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, que minuts abans havia avisat els diputats independentistes que han votat a favor d'incloure el referèndum als pressupostos que seguiran el mateix camí que Homs i Artur Mas. "L'únic que marca el camí aquí és el PP, el camí de les decisions judicials", ha respost.