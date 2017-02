El Govern critica la querella "ideològica" de la Fiscalia contra Forcadell

Un altre dimarts la reunió del Consell Executiu ha estat marcada per la judicialització del procés. Al mateix temps que el Govern es reunia al Palau de la Generalitat, a Madrid es vivia la segona jornada del judici a l'exconseller Francesc Homs pel 9-N i al Parlament funcionaris del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) notificaven als membres independentistes de la mesa l'admissió a tràmit de l'última querella de la Fiscalia. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha carregat contra la querella per ser "del tot ideològica" i representar "la persecució de maneres de pensar".

Amb el nou pas, el TSJC investiga la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, però també el vicepresident, Lluís Corominas i dos membres independentistes més de la Mesa - Anna Simó i Ramona Barrufet- per tramitar la votació de la resolució del referèndum, pel que ha ampliat la investigació ja oberta contra Forcadell.

Pel que fa al judici a Francesc Homs, Munté ha reconegut que el Govern el segueix amb atenció i ha confiat que es demostri que davant la "absoluta inconcreció" de la providència del Tribunal Constitucional (TC) el 9-N es podia celebrar amb normalitat.

A 24 hores que comenci un altre judici, en aquest cas el del saqueig del Palau de la Música, Munté ha demanat a la justícia que actuï amb la "major agilitat i rapidesa en aquests i altres casos". La consellera ha lamentat que la investigació d'aquest cas "s'arrossega de fa molts anys" i ha confiat que aviat es passi de parlar "d'indicis, sospites i titulars malintencionats" a parlar de "judicis amb garanties, fets comprovats i sentències".

Reunió Rajoy-Puigdemont

La d'aquest dimarts ha estat la primera roda de premsa de Munté després que fa una setmana amagués la reunió entre Carles Puigdemont i Mariano Rajoy tot i les preguntes continuades dels periodistes. Munté, va negar explícitament que s'haguessin produït contactes tot i ser coneixedora de la trobada entre tots dos presidents l'11 de gener a la Moncloa.

La consellera ha reconegut que es podria "haver explicat millor i estar més encertada", però ha volgut diferenciar entre l'agenda pública i privada del Govern. Segons ha dit, hi pot haver esdeveniments que formen part d'aquesta agenda privada i que l'executiu català "no té perquè explicar". "En política, normalment però més quan les circumstàncies són excepcionals, la discreció és un valor", ha afegit. Tanmateix, ha remarcat que, com va dir, no hi ha cap negociació amb el govern espanyol i encara s'espera data per la reunió oficial entre Rajoy i Puigdemont.