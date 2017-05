El Govern prepara un sistema de denúncies anònimes per detectar irregularitats en la contractació d'obra pública

El president i conseller delegat d' Infraestructures.cat, Joan Jaume Oms, ha explicat aquest dimecres que l'empresa pública està ultimant la implantació d'un sistema de denúncies internes, que podran ser anònimes, contra "possibles irregularitats" en la contractació d'obra pública.

Ho ha dit en la comissió d'Economia i Hisenda del Parlament, on ha afirmat que també s'implantarà un sistema de prevenció i detecció de delictes (el que es denomina 'compliance') per "atenuar o eliminar l'eventual responsabilitat penal de la companyia, els seus administradors i els seus treballadors", i s'elaborarà un mapa de riscos de la societat, un manual de prevenció de delictes i es formarà els treballadors.

Infraestructures.cat és l' empresa pública de la Generalitat encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promocionar infraestructures i edificacions que el Govern promogui o en les quals participi.

Joan Jaume Oms n'és president i conseller delegat des de febrer de l'any passat. L'octubre de 2015, la Guàrdia Civil va detenir el llavors director general d'Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, en la tercera fase de l' operació Petrum per presumptes comissions cobrades per CDC a canvi d'adjudicar obra, i va ser destituït el febrer de l'any passat per la "pèrdua de confiança", malgrat que inicialment s'havia mantingut en l'empresa pública, encara que sense funcions directives.

Oms ha explicat que quan va assumir el càrrec es va impulsar la implantació d'un nou sistema de puntuació dels contractes amb una "responsabilitat mancomunada" perquè només una comissió integrada per diversos tècnics pugui modificar les puntuacions atorgades inicialment a un projecte.

Més personal

També ha concretat que es van unificar el lloc de president i conseller delegat i es va eliminar la figura del director general, i que amb el seu sou es van contractar quatre tècnics, i ha avançat que està previst augmentar la plantilla en una desena de treballadors aquest any gràcies al fet que les retribucions fixes s'han reduït en 589 milions per la reducció de personal directiu.