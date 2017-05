El Govern es desmarca de les últimes novetats sobre la família Pujol

El Govern s'ha desmarcat aquest dimarts de les últimes novetats sobre la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol. "Res del que està apareixent aquests dies té a veure amb aquest Govern", ha remarcat en roda de premsa la consellera de Presidència i portaveu, Neus Munté, que ha ha subratllat que "el més interessant per a tots és que aquestes informacions es puguin contrastar" i que la investigació "avanci i arribi fins a un punt final" que permeti demostrar o no les acusacions.

Segons un informe de la Unitat de Delictes Econòmics i Financers (UDEF) de la policia espanyola que ha arribat a mans del jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata i al qual ha tingut accés l’ARA, la família Pujol-Ferrusola es va organitzar durant dècades –com a mínim, des del 1990–, com un “grup organitzat” que va arribar ingressar en comptes a Andorra i altres societats 'offshore' uns 69 milions d’euros de procedència desconeguda i no justificada que no semblen respondre a “cap lògica empresarial”.

El text, d’un centenar de pàgines, descriu un entramat de comptes bancaris, transferències i ingressos en efectiu de quantitats rodones i actuacions transnacionals “dirigides a garantir la màxima opacitat dels diners” i adopta tints cinematogràfics quan s’incorporen proves manuscrites que demostren que Marta Ferrusola, la dona de l’expresident Jordi Pujol, s’anomenava a si mateixa “mare superiora” per ordenar traspassos de diners.