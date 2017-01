El Govern esquiva el debat sobre el futur de Puigdemont: "Estem centrats en el referèndum"

"El Govern està centrat en el dia a dia amb la voluntat inequívoca de celebrar un referèndum". Amb aquestes paraules la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha negat que el fet que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no repeteixi com a candidat afecti el dia a dia de l'executiu català.

Munté, que és un dels noms que apareixen a les travesses per succeir Puigdemont, ha rebutjat entrar a valorar aquest debat, i ha assegurat que tot el Govern "està disposat a treballar fins al final en aquesta legislatura que ha de ser excepcional".

Quan es compleix un any de la investidura de Puigdemont, la portaveu del Govern ha volgut fer també un "balanç positiu" dels primers 365 dies del president i ha tret ferro al fet que s'hagin perdut fins a 150 votacions al Parlament. Unes derrotes que Munté ha confiat, això sí, no es repeteixin en el debat de pressupostos de 2017.

Munté ha apuntat que no té constància de que hi hagi cap reunió prevista amb la CUP, tot i que ha considerat evident que "contactes n'hi ha i n'hi haurà". Tanmateix, ha avisat que no contempla l'escenari de que l'esquerra anticapitalista presenti una esmena a la totalitat a alguna secció concreta del pressupost, i ha recordat que Puigdemont va alertar que no aprovar els comptes suposaria la convocatòria de noves eleccions.

Resposta a Anna Gabriel

La consellera també ha respost a les paraules de la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que en una entrevista feta pel líder de Podem, Pablo Iglesias, va acusar Junts pel Sí (JxSí) d'haver intentat acorralar la CUP per "destrossar" el partit: "Ens han volgut eliminar i encara hi ha gent que treballa per destrossar-nos", afirmava. Munté ha respost que no se sent "interpel·lada" per aquesta afirmació, i que el Govern no treballa per a això..