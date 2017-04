El Govern estudia crear una borsa d'aturats que assumeixi tasques el dia del referèndum

El Govern de la Generalitat sospesa crear una borsa d'aturats que assumeixi tasques durant la jornada del referèndum. Tal com ha explicat la secretària general d'ERC a RAC1, Marta Rovira, es tractaria d'aplicar una fórmula que ja s'ha utilitzat en diferents ajuntaments, com el de Mataró o l'Hospitalet de Llobregat, en què els aturats s'inscriuen "voluntàriament" en una borsa per a la convocatòria d'eleccions. L'ARA ja va avançar que el Govern es plantejava limitar el rol dels funcionaris durant la jornada de participació.

Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de l'Hospitalet, Francesc Belver, les tasques es limiten a "representar l'Ajuntament al col·legi electoral". "Comuniquen la constitució de la mesa i si hi ha alguna incidència, la participació, els resultats finals o qualsevol incidència al col·legi, ja sigui a l’administració convocant o a la Junta Electoral", ha detallat.

La portaveu del grup parlamentari de JxSí ha subratllat, però, que aquesta és "només una" de les idees que s'estan estudiant.

"No hi ha pla B"

En relació a la celebració del referèndum, Rovira ha volgut deixar clar que el Govern té "un pla d'execució" i que no posaran "excuses" per no celebrar-lo. "No hi ha cap pla B", ha remarcat Rovira, que ha afegit que les maniobres de l'executiu per fer efectiva la consulta són "totalment compatibles" amb què l'Estat "s'assegui a la taula" per acordar-la. Una vegada més, Rovira ha destacat que seran els polítics qui assumeixin les responsabilitats del referèndum: "no haurien de ser perseguits els funcionaris, no té cap sentit".

Després de la fundació del nou partit dels comuns, marcada per la indefinició en l'eix nacional, la número dos d'ERC ha lamentat que la formació de Colau "demani més temps" per convocar el referèndum. "No el tenim aquest temps", ha expressat, i ha constatat que "alguns actors polítics encara creuen en la reforma de l'Estat". Tot i això, ha donat per fet que "molts demòcrates dels comuns" s'acabaran sumant al referèndum quan arribi la seva celebració.