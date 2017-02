Un informe del Govern avisa que la independència és "extremadament complicada" fins i tot amb un referèndum pactat

Sigui quina sigui la fórmula, aconseguir la independència de Catalunya és " extremadament complicat". Així ho detalla u n informe de l'Institut d'Estudis per l'Autogovern (IEA), al que ha tingut accés La Vanguardia i que apunta que les opcions no millorarien cas que la Generalitat aconseguís pactar un referèndum amb el govern espanyol.

El sí majoritari en un referèndum acordat hauria de comportar canvis en la Constitució espanyola d'acord amb els mecanismes previstos en els articles 167 i 168, una qüestió "extremadament complexa de negociar i d'aprovar tant pels grans partits polítics espanyols com per la ciutadania espanyola en el seu conjunt". Una reforma constitucional d'aquest tipus comportaria una consulta a tots els ciutadans de l'Estat per ratificar-la i, segons l'informe, difícilment seria validada. " Intentar aplicar els resultats del referèndum a través de la reforma explícita de la Constitució podria portar a un carreró sense sortida", alerta l'estudi.

Segons explica La Vanguardia, l'informe va ser encarregat el passat mes de març per Carles Puigdemont al director de l' IEA, Carles Viver Pi-Sunyer. De fet, l'exvicepresident del Tribunal Constitucional ja va explicar en una compareixença recent al Parlament que havia elaborat un informe sobre el referèndum abans que el Govern l'hagués situat al full de ruta.

Davant la dificultat que planteja la reforma constitucional, l'IEA planteja com a alternativa " negociar amb l'Estat una via de reconeixement informal" que es podria concretar " en una declaració del president del govern espanyol per televisió o en un acord polític entre partits sense formalització jurídica". Optant per la via informal, l'informe de Pi-Sunyer creu que es podria començar l'estratègia de reconeixement internacional per parts de la resta d'estats i organitzacions internacionals.

Precisament perquè la via "informal" seria més fàcil d'afrontar, l'Institut considera que podria ser convenient que el referèndum català no fos vinculant, tenint en compte que "fins i tot els resultats dels referèndums merament consultius generen deures i conseqüències jurídiques que afecten els poders públics". "La força política dels resultats d'un referèndum és tan gran que, tot i que jurídicament no es consideri vinculant, a la pràctica gairebé sempre acaben tenint efectes vinculants", apunta l'informe.

El veto del TC

Tot i que, teòricament, un referèndum pactat seria preferible a un d'unilateral, l'informe de l'IEA adverteix que pactar la consulta podria ser una estratègia del govern espanyol per evitar-la. "S'haurà d'estar atent perquè l'estratègia estatal no consisteixi en mostrar-se disposat a acordar i concedir un referèndum amb l'estratègia de fons que el TC acabi aturant la consulta". Aquesta actitud seria "coherent amb el relat estatal que posa l'accent en la impossibilitat jurídica de convocar un referèndum".

En cas que arribés aquest referèndum pactat, l'informe també apunta algunes de les característiques que hauria de tenir. Per exemple, la pregunta. L'IEA aposta per una pregunta clara sobre la independència, però obre la porta a una pregunta múltiple, que s'acabi de resoldre en una segona volta entre les dues opcions més votades. Pel que fa a la data, veu convenient que sigui "tan aviat com sigui possible" i que no s'estableixin mínims de participació. També consideraria acceptable un referèndum a tot l'Estat, sempre que el resultat vinculant fos el de Catalunya.