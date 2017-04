El Govern es dona dos mesos de marge per intentar pactar el referèndum amb l'Estat

2 mesos de marge per pactar el referèndum amb l'Estat. La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha explicat avui que l'executiu català intentarà pactar un referèndum amb el govern espanyol durant els propers 2 mesos abans de situar-se en un escenari unilateral. De totes maneres, Munté ha avisat, en una entrevista a l'agència Efe, que el diàleg amb el govern estatal està "bloquejat".

"Mantenim la bandera del diàleg, però mantenir-la per sempre ens porta al col·lapse, perquè és incompatible amb la determinació i el convenciment que aquest referèndum es pot fer i hem de poder-lo fer, perquè així ho vol la majoria de la ciutadania" a Catalunya, ha expressat Munté. La consellera de la Generalitat i vicepresidenta del PDECat ha indicat que "2 mesos" és el termini aproximat que el Govern es dona per fixar data i pregunta del referèndum, que com a molt tard tindria lloc a la segona quinzena de setembre.

Aquest termini "no és un caprici", sinó que és el temps que, a més, requereix la plataforma del Pacte Nacional pel Referèndum per culminar els seus treballs, segons ha explicat Munté. "Ens han demanat un temps determinat per fer la feina i, per tant, a partir d'aquí i de la culminació dels treballs del Pacte, anirem establint el moment en el qual hem de fer un pas més", ha afegit la consellera.

És el mateix termini aproximat de 2 mesos en el qual el Govern, segons Munté, mantindrà també "el pols democràtic" amb el Govern central per "trobar un acord", encara que ha remarcat que ella no és "ingènua". En aquest sentit, la portaveu del Govern ha admès que "el diàleg no ha existit en cap moment", sobretot en la carpeta del referèndum, "ni s'ha materialitzat en una reunió pública" entre els presidents Mariano Rajoy i Carles Puigdemont.