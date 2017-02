El Govern organitza unes jornades per analitzar la participació ciutadana en processos constituents

El Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència organitza unes jornades per analitzar els principals processos constituents d'arreu del món que han comptat amb la participació ciutadana en l'elaboració dels textos constitucionals. Les vuit sessions, que es faran al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i estaran obertes al públic, comptaran amb la col·laboració de professors i experts internacionals implicats en debats constituents dels seus respectius països.

El Departament afirma que l'objectiu de les jornades és divulgar les experiències més recents que s'han donat a diferents països d'Europa i Amèrica Llatina. En concret s'abordaran els casos d' Islàndia, Irlanda, Escòcia, Equador, Bolívia i Xile, exemples innovadors de democràcia participativa en els diferents processos constituents. Es presentarà la panoràmica de cada procés, s'analitzarà la seva metodologia i la creació d'espais de debat on la ciutadania presenta i discuteix les propostes, més enllà de la representació parlamentària. D'aquesta manera, el cicle permetrà estudiar la relació entre els actors representatius i participatius a l'hora de crear nous marcs constitucionals.

Les jornades també serviran per aprofundir en conceptes i idees que assenyalen el rumb que pren el segle XXI pel que fa a procediments democràtics, com ara 'democràcia de qualitat', 'procediments participatius directes', la deliberació per part de la ciutadania i d'organitzacions socials, o l'ús de les noves tecnologies de la informació. A més, permetran al Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència -a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert i del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis- elaborar conclusions sobre les millors pràctiques i procediments per implementar processos constituents.

El cicle començarà el dia 9 de març, amb una sessió dedicada a tractar les tendències actuals de participació ciutadana en processos constitucionals, i acabarà el dia 15 de juny, amb un acte que comptarà amb la participació del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva.