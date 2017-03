El Govern proposa triplicar l’impost als actius improductius

La Generalitat vol fer modificacions en l’impost sobre actius improductius abans que s’aprovi. Aquest és un dels tributs que Junts pel Sí va idear durant la negociació dels pressupostos amb la CUP, i tot i que finalment no es va incloure en els comptes del 2017 la seva tramitació ja està en marxa al Parlament. A punt que s’obri el període d’esmenes, d’entrada el més probable és que des de Junts pel Sí s’hi proposin modificacions substancials. N’hi ha dues que són les més importants: la primera, una pujada dels tipus pràcticament fins a triplicar els nivells previstos inicialment. I la segona, aplicar l’impost exclusivament a les empreses que tenen la seu fiscal a Catalunya. Així ho va avançar Marta Espasa, directora general de Tributs de la Generalitat, en una compareixença al Parlament.

Aquest impost pretén gravar aquelles empreses que camuflen amb immobles, cotxes d’alta gamma o altres béns les retribucions als seus socis, ja que si estan a nom de l’empresa tributen molt menys que si estan a nom del soci. En realitat està ideat com una manera de perseguir el frau i “corregir” aquestes pràctiques, segons explica Marta Espasa a l’ARA.

Inicialment, el tribut preveu uns tipus impositius que anirien del 0,25% a l’1%, però segons Espasa els tipus s’haurien d’apujar “com a mínim” fins a situar-se al nivell de l’impost de patrimoni. Tenint en compte que el tipus màxim de l’impost de patrimoni és el 2,75%, això equivaldria pràcticament a triplicar el nivell més alt de tributació pel nou impost.

Seus catalanes

Però la qüestió més sensible és que, segons Espasa, l’impost no es podrà aplicar a les empreses que no tenen seu fiscal a Catalunya, ja que considera que això suposaria incomplir la Lofca (llei de finançament de les comunitats autònomes) i obriria la porta perquè l’Estat impugnés el tribut.

Això significaria que, per exemple, els grans despatxos amb oficines a Barcelona però seu fiscal a Madrid esquivarien el nou impost, mentre que els seus competidors amb seu a la capital catalana sí que hi estarien subjectes. Actualment la Generalitat no té cap tribut que discrimini en funció d’on té la seu l’empresa sobre la qual s’aplica.

Tot i que no hi ha previsions oficials de recaptació, Marta Espasa creu que els ingressos d’aquest impost “no seran gaire alts” i que la major part es captarà a través de les males pràctiques que es descobreixin amb inspeccions. L’objectiu, insisteix, és empènyer les empreses a aturar les males pràctiques.

El Govern no espera tenir aprovat l’impost fins al maig. La setmana vinent s’iniciarà la presentació d’esmenes, que durarà quinze dies, i posteriorment encara s’hauran de negociar aquestes esmenes. Com que el Govern dona per fet que algun partit obligarà a portar-lo al Consell de Garanties Estatutàries, això endarrerirà el procés. “És un impost molt complicat”, conclou Espasa.