El Govern no vol “vestits a mida” per als nous municipis

Cada vegada que una part d’un municipi ha demanat la independència de la localitat de la qual depèn, la Generalitat no s’hi ha negat d’entrada si hi havia consens entre les dues parts, i ha mirat de trobar una solució, tot i que no sempre complissin amb els requisits que indica la llei. Va passar amb la Canonja quan es va separar de Tarragona, va passar amb Medinyà, i podria passar de nou amb Sant Miquel de Balenyà. “S’han de limitar aquests processos i controlar-los perquè no se saltin les regles”, explica a l’ARA Joaquim Ferrer, secretari d’administracions locals del Govern, que afegeix: “Ningú diu que les regles no es puguin canviar. S’han d’anar adaptant als canvis dels temps, però no es poden fer vestits a mida; no podem tractar cada cas de manera individual”. És per aquest motiu que dins el procés engegat per repensar el món local -que ja ha acabat de recollir aportacions- es vol definir un marc comú de com fer aquest tipus de segregacions: requisits i passos a seguir. Encara no tenen cap conclusió concreta sobre com volen els municipis actuals que sigui aquest procés, però sí que saben que les necessitats dels pobles petits del Pirineu són molt diferents de les de l’àrea metropolitana -en el tema de les segregacions i molts d’altres-. “El país és asimètric i segurament hi haurà dos models”, explica Ferrer. “En el que tothom està d’acord és que hi hagi unes regles iguals per a tothom”, conclou.