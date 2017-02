La Guàrdia Civil deixa en llibertat tots els detinguts

La Guàrdia Civil va iniciar l’operació Pika -una nova fase que investiga presumptes comissions il·legals del 3% a Convergència Democràtica de Catalunya- amb 18 detencions. Ahir al vespre cap dels implicats seguia sota custòdia policial, després que els agents deixessin en llibertat els 8 detinguts que van haver de passar la nit als calabossos de l’edifici de la comandància de la Guardia Civil a Tarragona. El trasllat a Tarragona es va fer perquè el cas es va iniciar el 2014 arran de les investigacions del jutge del Vendrell sobre diverses irregularitats a l’Ajuntament de Torredembarra, en mans de CDC.

Els implicats no van declarar davant del jutge -el magistrat no va ordenar les detencions, va ser la fiscalia- sinó davant la Guàrdia Civil. La majoria dels que quedaven sota custòdia policial, excàrrecs de CDC, van negar-se a declarar: Francesc Sànchez, excoordinador de règim intern del partit; Antoni Vives, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona durant el mandat de Xavier Trias; l’extresorer Andreu Viloca, i Josep Antoni Rosell, fins al 2015 director general d’Infraestructures.cat. També van passar vint-i-quatre hores a la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona diversos empresaris del sector de la construcció, presumptament vinculats amb el cas, que sí que van acceptar donar explicacions als agents: Xavier Tauler, exconseller delegat de Copisa; Josep Manel Bassols, delegat d’Oproler a Catalunya; l’empresari berguedà Fèlix Pasquina, i el delegat a Madrid de l’empresa Oproler, Sergio Lerma, que va arribar a Tarragona de matinada procedent de la capital espanyola. Tots van quedar en llibertat i continuen com a investigats en el cas a l’espera que el jutge els citi a declarar.

Sense mòbil ni ordinador

El primer a sortir en llibertat va ser Francesc Sànchez, que a la porta de la comandància de Tarragona explicava que no havia declarat perquè no sabia de què se l’acusa. L’exdirigent de CDC va assegurar que se sentia “molt tranquil” i va relatar que la Guàrdia Civil es va quedar el seu mòbil i el seu ordinador després de l’escorcoll practicat dijous al seu domicili. En una línia similar, Antoni Vives va assegurar que se sentia “perplex” per la detenció i que esperarà que s’aixequi el secret de sumari per saber de què s’ha de defensar. L’advocada de Sànchez i Viloca, Judit Jané, havia exigit durant el matí que la Guàrdia Civil posés en llibertat els seus clients: “Que la detenció continuï no està justificat, ja van declarar dijous a la tarda, per tant teòricament ja han complert”. Jané, igual que Vives, també va reiterar que no sabia de què s’acusava els seus clients.

Per a la fiscalia els fets del cas serien constitutius dels delictes d’organització criminal, suborn, tràfic d’influències, prevaricació, finançament il·legal de partits, blanqueig de capitals i malversació de fons públics, tot i que en tractar-se d’un cas sota secret de sumari no detalla per quins delictes s’investiga cada acusat.

Viloca, Rosell, Tauler, Lerma i Bassols ja van ser detinguts l’octubre del 2015 en una de les fases de l’operació Petrum. Bassols, que anteriorment havia sigut alcalde d’Anglès per CiU, també va ser arrestat en l’operació Térmyca, relacionada amb la consultora Efial. Totes aquestes operacions estan vinculades a la presumpta trama de finançament il·legal de Convergència coneguda com a cas 3%.

Les altres deu persones que van ser detingudes dijous van quedar en llibertat un cop finalitzats els 24 escorcolls que la Guàrdia Civil va practicar el mateix dijous. Entre els retinguts hi havia el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra; l’exgerent de l’Ajuntament de Barcelona i actual director de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el director general de Bimsa, Àngel Sánchez, a més de diversos empresaris de la construcció. Tots hauran d’esperar que el jutge del Vendrell els citi a declarar com a investigats.