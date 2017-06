"Un atemptat a la intel·ligència": així veu la premsa espanyola el discurs de Guardiola pel referèndum

Una allau de crítiques cap a la figura de Pep Guardiola ha aparegut a la premsa espanyola aquest matí. L'exentrenador del Barça és sota el focus mediàtic per haver llegit el manifest del referèndum en la manifestació de les entitats sobiranistes d'ahir.

'La Razón' li dedica la portada: "Guardiola compara Espanya amb una dictadura que impedeix votar". A l'editorial, titulat "L'Estat ha de preparar-se per a la guerra bruta del separatisme", també parlen de Guardiola com a "portaveu d'un manifest que va despullar les vergonyes de la mateixa casta separatista i el seu despreci per la veritat i per la gent". Segons el rotatiu, va donar veu a una "flàmula convertida en un atemptat a la intel·ligència". A més, diu que el discurs va ser un instrument per "criminalitzar Espanya i els espanyols". Titlla el moviment de "despòtic i mentider" i el discurs d'"extremista i conspirador".

No s'atura aquí, també li dedica el reportatge fotogràfic a doble pàgina que complementa el sumari del rotatiu. Agrupades sota l'epígraf "Històries del món", recullen tres fotografies de Guardiola: una com a jugador de la selecció espanyola, una altra a Qatar i la tercera sostenint l'urna. El títol, " Pep, president dels escollits", ja deixa entreveure que el rotatiu pretén comparar la falta de llibertats al país del món islàmic amb el futur que els independentistes volen per a Catalunya. En el text, es retreu a l'exentrenador del Barça que elogiés Qatar després de jugar a l'equip del país i se l'acusa de qualificar un país islàmic de democràtic i, en canvi, dir que Espanya és un país autoritari. A més, el rotatiu ridiculitza Lluís Llach i Guardiola fent referència al seu "estat cursi" i afegeix que Guardiola "ja té les maneres de ser aspirant a president de la Generalitat" a causa del seu estil "ensucrat".

'El Mundo' li dedica un article d'opinió sota el títol " Pep Guardiola o com degenerar en un demagog ". El rotatiu diu que el de Santpedor ha passat "de ser un excel·lent entrenador de futbol a un demagog independentista". I encara va més enllà: veu en el seu discurs un "exemple d' infàmia política i d'insult al respecte dels ciutadans espanyols ". Segons el rotatiu, la seva a ctitud era "fanfarrona i desafiant" i el van caracteritzar la desmesura i l'agressivitat de les seves paraules. L'article conclou que el discurs va demostrar la "nul·la intenció d'acceptar ofertes de diàleg".

El ' Marca' acusa Guardiola de llegir "un duríssim manifest plagat de desafiaments", en un article sense signatura col·locat al costat d'una crònica breu sobre el partit Itàlia-Liechtenstein de classificació per al Mundial de Rússia 2018. El text passaria gairebé desapercebut si no fos pel titular: "Pep, del ridícul en l'àmbit esportiu al ridícul en el polític".

'El País' també li dona protagonisme. En la notícia sobre la manifestació de les entitats sobiranistes, el títol és: "Guardiola llegeix un manifest que demana ajuda internacional contra l'estat autoritari". Dins s'hi pot trobar que Guardiola "va llegir un manifest que endureix els retrets al govern de Rajoy i a alguns ministres".