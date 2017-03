De Guindos, convençut que la independència de Catalunya és impossible perquè "ni els sobiranistes se la creuen"

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, té clar que la independència de Catalunya és impossible. Així ho ha reiterat diverses vegades en un dinar amb periodistes aquest dilluns a Madrid, on el titular d'Economia ha assegurat que " és impossible perquè ni els mateixos sobiranistes se la creuen". A més, el ministre també està convençut que a Catalunya li anirà millor dins d'Espanya i que un altre dels motius pels quals la independència és inviable és perquè Catalunya no pot quedar fora de l'euro.

Aquesta és la resposta que ha donat De Guindos davant la pregunta sobre si l a inhabilitació del l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, per dos anys donada a conèixer aquest matí pel Tribunal Constitucional, dificultaria encara més el diàleg amb Catalunya. Primer, el ministre ha assegurat que no entraria a fer valoracions sobre una sentència perquè "respecta totes les sentències". Però tot seguit De Guindos ha insistit que el diàleg amb Catalunya "està obert per parlar de tot" i, sobretot, perquè "la independència no es donarà". El titular d'Economia del govern de Mariano Rajoy considera que "no té cap sentit" i que, per tant, "s'acabarà imposant la racionalitat".

El ministre també ha assegurat que s'haurà de parlar de finançament i que el nou sistema que Montoro ha deixat en mans d'una comissió d'experts (de la qual Catalunya no ha volgut formar part) podrà incloure marcs diferenciats per Catalunya, però " igual que per a Castella i Lleó o Canàries", ha apuntat.