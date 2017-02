Els acusats del cas Gürtel admeten donacions il·legals al PP valencià

Malgrat que queda un mes perquè comenci el judici que determinarà si el Partit Popular valencià de l’època de Francisco Camps es va finançar de manera il·legal o no, el futur processal dels exdirigents de la formació conservadora ja s’albira molt poc esperançador. I és que unes setmanes abans de l’inici de la vista oral, els nou empresaris acusats d’haver fet donacions il·legals al PP estan a punt de tancar un pacte amb la Fiscalia Anticorrupció en el qual confessen el delicte, fent palès que els populars van anar dopats a les eleccions municipals i autonòmiques del 2007 i estatals del 2008.

Els fiscals que han investigat la branca valenciana del cas Gürtel podrien aconseguir en els pròxims dies que tots els empresaris processats a la peça del finançament il·legal confessessin haver pagat despeses electorals a través de donacions que haurien fet a les empreses del grup de Francisco Correa. De moment, ja fa mesos que van tancar un acord de conformitat amb el constructor Enrique Ortiz -que va confessar haver donat 348.000 euros per a la campanya del 2008-, el seu subordinat José Francisco Bevià, i l’empresari Alejandro Pons Dols -que va reconèixer haver abonat 31.000 euros entre el 2007 i el 2008.

Ara Anticorrupció treballa en els acords amb Vicente Cotino Escribá (nebot de l’expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresident de la patronal alacantina), Antonio Pons Dols i Gabriel Alberto Batalla Reigada. Aquests sis empresaris pretenen amb el reconeixement del delicte aconseguir una rebaixa en la condemna que els eviti entrar a la presó.

Un judici quasi sentenciat

Segons fonts coneixedores del cas, entre els detalls de l’acord de conformitat que signarien els sis empresaris hi hauria la rebaixa de la pena sol·licitada pel ministeri públic, que passaria a ser de menys de dos anys perquè així puguin evitar la presó.

Però si bé la confessió pot resultar un salvavides per als empresaris, per als exdirigents del PP processats pot suposar quasi la seva condemna. I és que ara les confessions dels acusats se sumaran a les proves dels investigadors aportades a la instrucció del cas, segons les quals les societats d’aquests empresaris haurien pagat a Orange Market quasi un milió d’euros per serveis que l’empresa d’Álvaro Pérez, El Bigotes -el contacte valencià de Correa-, hauria prestat al PP.

Davant d’aquest escenari, la defensa judicial de Ricardo Costa (llavors secretari general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresident del govern valencià), David Serra (exvicesecretari del PPCV), Cristina Ibáñez (exgerent del PPCV) i Yolanda García (extresorera del PPCV) serà molt complicada. De fet, fonts jurídiques creuen que l’antiga cúpula del PP valencià serà condemnada per un delicte electoral i un altre de falsedat documental en el judici que començarà el 13 de març a l’Audiència Nacional.

Si fos així, Costa, Rambla, Serra i Ibáñez tenen moltes possibilitats d’acabar entre reixes, atès que la Fiscalia sol·licita per a ells penes de 7 anys i 9 mesos de presó. En el cas de Yolanda García la pena sol·licitada és de sis mesos en considerar-la únicament còmplice del delicte en les eleccions del 2008, mentre que per als membres de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero i José Ramón Blanco Balín les penes arriben fins a 27 anys de presó.

Sentència de la peça de Fitur

La del finançament il·legal no és l’única mala notícia que podria rebre el PP valencià aquesta setmana. Avui està previst que el Tribunal Superior de Justícia valencià comuniqui la sentència de la peça de Fitur, una de les sis del cas Gürtel. En aquesta peça han sigut jutjades les exconselleres de Turisme Milagrosa Martínez i Angélica Such -que s’enfronten a 11 anys de presó i 9 d’inhabilitació, respectivament- per haver adjudicat de manera irregular el muntatge del pavelló de Fitur a l’empresa Orange Market entre els anys 2005 i 2009.