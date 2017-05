La fiscalia cita a declarar el professor Hèctor López Bofill pels seus comentaris a Twitter

La Fiscalia Superior de Catalunya ha citat a declarar en qualitat d'investigat el jurista i escriptor Hèctor López Bofill arran d'algunes piulades seves a Twitter. L'advocat, que sempre ha mantingut una posició marcadament independentista, ha publicat la citació a la xarxa i ha considerat que se'l persegueix per les seves "opinions polítiques" expressades en públic i ho considera "un nou atac a la llibertat d'expressió". "Espanya, més a prop de Turquia", afegeix, i mostra el document que ha rebut, on se'l cita a declarar el 8 de maig.

La fiscalia em crida a declarar per les meves opinions polítiques.Un nou atac a la llibertat d'expressió. Espanya més a prop de Turquia. pic.twitter.com/8tr8fW4hkw — Hèctor López Bofill (@lopezbofill) 5 de mayo de 2017

L'afectat ha explicat a l'ARA que la motivació "essencial" de la citació és un tuit del 8 de febrer d'aquest any. "Quan siguem independents jo m'enrecordaré dels jutges, fiscals i funcionaris diversos que ara contribueixen a extorquir Catalunya", diu a la piulada.

Quan siguem independents jo m'en recordaré dels jutges,fiscals i funcionaris diversos que ara contribueixen a extorquir Catalunya. — Hèctor López Bofill (@lopezbofill) 8 de febrero de 2017

El jurista ja ha començat a rebre suports de gent del món sobiranista, com l'exconseller Francesc Homs, que ha assenyalat que es tracta d'un "acte antidemocràtic i d'impotència de l'estat espanyol". També s'han expressat al respecte Solidaritat Catalana per la Independència i el sindicat al qual López Bofill pertany, la Intersindical-CSC.

Des de Solidaritat han mostrat el seu suport i han considerat que "la llibertat d'expressió s'ha convertit en un nou enemic a abatre per a l'estat espanyol". A més, la formació diu que "estudiarà totes les mesures a emprendre des del punt de vista legal, polític, mediàtic i popular per defensar López Bofill i també el dret inalienable a la llibertat".

Des del sindicat al qual pertany el jurista s'han solidaritzat amb ell i han destacat que constaten "l'existència de diferents vares de mesurar pel que fa a les actuacions judicials contra usuaris de les xarxes socials". "Existeix el precedent de nombroses amenaces de mort, crides al genocidi o incitació oberta a la violència contra ciutadans catalans per raó de la seva militància independentista o, encara més greu, pel senzill fet de ser catalans", asseguren, i afegeixen que veuen "amb preocupació com drets civils bàsics, com ara la llibertat d'expressió, són encotillats cada cop més per l'estat espanyol".

A més, el sindicat creu que la citació de López Bofill "té la pretensió d'esdevenir exemplaritzant i generar por" entre els independentistes, i per això ha fet una crida "a estendre la solidaritat i articular els mecanismes cívics necessaris per a salvaguardar els drets fonamentals de la ciutadania d'aquest país".