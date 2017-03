Hernando (PP): "Si Mas vol recórrer la sentència que ho faci, però que no ho pagui amb el 3%"

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que inhabilita l'expresident de la Generalitat Artur Mas durant dos anys per la seva implicació al 9-N cueja aquest dimarts al Congrés dels Diputats. El portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, ha demanat als dirigents catalans "sentit de la responsabilitat" i que no segueixin "envoltant-se amb banderes o banderins" per persistir "en l'error" del procés.

Sobre la possibilitat que Mas recorri la sentència, com ha anunciat, Hernando ha afirmat que "si la vol recórrer que la recorri, però sisplau, que no la pagui amb el 3%", en referència a la presumpta corrupció de CDC.

En una línia similar s'ha expressat el seu homòleg socialista, Antonio Hernando, que ha demanat "sentit comú per part de les institucions catalanes", tot i que ha dit que "fins ara ha brillat per la seva absència". El portaveu parlamentari socialista ha asseverat que "els dirigents de la independència han d'entendre que la democràcia és respecte a les sentències", i ha reblat que "si tots assumim això no hi haurà problema i això no anirà a més".