“Hitler també va contraposar legitimitat i legalitat”

Les mencions al nazisme quan s’aborda el procés sobiranista català sovintegen des de fa temps en certs mitjans espanyols, però ahir també es van sentir en un escenari tan il·lustre i carregat d’història com l’auditori del Col·legi d’Advocats de Barcelona. I la persona que ho va fer no era un qualsevol, sinó l’exvicepresident del TC Eugeni Gay, que va recordar que al Congrés de Juristes Alemanys de 1936 es va discutir sobre la contraposició entre legitimitat i legalitat, i que això va ser aprofitat després per Hitler per carregar-se la República de Weimar. Gay va participar en un col·loqui amb el catedràtic de dret constitucional de la UB Xavier Arbós i l’exconsellera de Justícia Pilar Fernández Bozal organitzat per l’entitat Portes Obertes del Catalanisme, que aplega persones pròximes al PSC i a l’extinta Unió.

Entre el públic, les mateixes cares que amb anterioritat havien assistit a les presentacions dels llibres de Josep Antoni Duran i Lleida i Miquel Iceta, que ahir es van saludar amb complicitat. Aquests dos espais polítics, no fa tant antagònics, ara busquen fer-se un lloc entre unionistes i independentistes. Ahir, però, només hi va haver ovacions i aplaudiments quan els ponents criticaven l’executiu de Puigdemont.

Arbós va clamar contra la “banalització del dret” dels que pretenen “deslegitimar un sistema brandant una altra legitimitat en benefici propi”. El catedràtic també va reivindicar que “els avenços de Catalunya han estat no malgrat sinó gràcies a la Constitució i l’Estatut”. Bozal, que com a advocada de l’Estat va demanar prohibir la consulta d’Arenys de Munt del 2009, va dir que “la desobediència no és democràtica” i que “qui ho fa una vegada ho voldrà fer moltes més”. I Gay va afirmar que “el problema no és la Constitució, sinó que no se la respecta”, i va posar com a exemple els incompliments de l’Estat de sentències del TC o l’editorial conjunt de la premsa catalana en què s’avisava del perill de retallar l’Estatut. Des del públic s’ho mirava Jordi Sànchez, president de l’ANC, ahir en minoria.

Al final, Jordi Menéndez, cap de l’oficina de l’expresident Montilla (també present a l’acte) va llegir el manifest Contra la llei, no; només amb la llei, tampoc, on es fa una crida a la negociació i el pacte per trobar una sortida al contenciós català.