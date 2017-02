Homs demana que Rajoy i Catalá declarin al Suprem

Francesc Homs intentarà que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, declari com a testimoni en el judici contra ell al Tribunal Suprem per la votació del 9-N. L’exconseller va fer públic ahir el seu escrit de defensa, en què demana també que declarin davant del jutge el ministre de Justícia, Rafael Catalá, el president del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, i l’exfiscal general de l’Estat entre el 2011 i el 2014, Eduardo Torres-Dulce. A més, l’exconseller també demana que comparegui com a testimoni l’expresident de la Generalitat Artur Mas. La intenció d’Homs, que en el marc de la seva defensa va presentar també una denúncia contra Rajoy a la Fiscalia per “haver desobeït” sentències del TC sobre la gestió del 0,7% de l’IRPF social, és que testifiquin en el judici oral en què se l’acusa de prevaricació administrativa i desobediència, delictes pels quals s’enfronta a nous anys d’inhabilitació. Són els mateixos delictes que s’imputen a Mas i a les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega en el marc de la causa del 9-N que ha investigat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En l’escrit de defensa, Homs argumenta que no va desobeir cap resolució judicial i que no se’l pot acusar de desobediència ni prevaricació. S’escuda en el fet que el procés participatiu que es va acabar celebrant no era la consulta que va suspendre el TC i per a la qual el Govern va aturar els preparatius. A més, constata que no va ser fins després de comprovar que la participació del 9-N va superar els 2,3 milions de persones que la Moncloa va voler actuar.