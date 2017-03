Homs desafia el Suprem i es presenta al Congrés a l'espera que Pastor rebi l'execució de la sentència

Francesc Homs està disposat a estar al Congrés fins a l'últim moment, quan finalment la presidenta de la cambra li retiri l'acta de diputat després de la sentència del Tribunal Suprem que l'inhabilita per un any i un mes. El portaveu del PDECat a Madrid ha arribat aquest matí al Congrés envoltat de tot el seu equip -la resta de diputats de la formació-. Un funcionari del tribunal l'esperava per notificar-li finalment la sentència condemnatòria per l'organització del 9-N, que ha llegit també envoltat dels seus. El seu ànim és de continuar amb les tasques habituals a la capital espanyola fins que se li comuniqui que li retiren l'acta de diputat.

La presidenta del Congrés, l'exministra Ana Pastor, ha informat a l'entrada de la reunió de la mesa de la cambra que, malgrat ja han rebut la sentència, encara no tenen la interlocutòria d'execució que no procediran a efectuar la inhabilitació fins que el Suprem no els ho notifiqui.