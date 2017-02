Homs no dóna "cap credibilitat" a la suposada implicació de Mas en la "teoria" del 3%

L'exconseller de la Presidència i líder del PDECat a Madrid, Francesc Homs, no dóna " cap credibilitat" a la informació publicada dissabte a 'El Mundo' sobre la suposada implicació d' Artur Mas en "la teoria" -ha dit- del cas 3%. "La intenció és crear una nebulosa i estendre l'ombra de dubte. Quan no hi ha res, es tracta d'anar creant especulació", ha afirmat Homs aquest diumenge en roda de premsa.

Al seu parer, la informació apareguda al rotatiu espanyol té a veure amb el judici pel 9-N. "Té pinta que no és casual", ha dit, per argumentar: "Tens la sensació que van apareixent informació relatives a la teoria del 3%, que mai s'acaba de demostrar ni consolidar, en moments clau: en moments processos electorals, en moments d'haver de fer front a decisions molt transcendents..."