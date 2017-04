Homs: "Jo faria el referèndum abans del setembre"

L'exconseller de la Presidència i ja exdiputat del Partit Demòcrata al Congrés –per la inhabilitació del Tribunal Suprem per haver participat en el procés participatiu del 9-N–, Francesc Homs, ha assegurat aquest dimecres a Catalunya Ràdio que, si fos per ell, "faria el referèndum abans del setembre". Segons el polític, la consulta s'hauria d'avançar, ja que "el debat sobre la independència està madur" i "la política espanyola està feble, ara, però no sabem si ho estarà a la tardor".

Després que el Tribunal Constitucional hagi suspès les partides del referèndum, previstes als pressupostos, l'independentisme manté el rumb cap al referèndum. Ahir va ser el Govern qui va assegurar que mantindrà el "pols democràtic" amb l'Estat, i avui Homs ha cridat a no encotillar-se en els debats legals i tirar endavant l'autodeterminació. "No podem quedar encallats en aquest debat legalista, que ells [el govern espanyol i institucions estatals] apliquen com volen [...]. Si creiem que la llei és l'únic camí possible, morim com a país".

En el mateix sentit, l'exconseller ha assegurat que "el que acaba fent vinculant un referèndum és que hi hagi una participació gran. Nosaltres podem garantir que hi hagi un vot per persona, que sigui lliure, secret, i que el recompte estigui fet amb garanties. Això, tècnicament es pot fer. I si acabem sempre en el marc mental del que ens intenten imposar, jo crec que ens equivocarem".

L'exconseller de la Presidència seguirà lligat al procés sobiranista malgrat la inhabilitació del Tribunal Suprem per haver participat en l'organització del 9 de novembre. Segons va explicar ahir en una compareixença pública al Col·legi de Periodistes, assessorarà el Govern actual i el president, Carles Puigdemont, en el camí cap al referèndum. Així, tot i abandonar la seva acta de diputat per dedicar-se a l'advocacia, Homs ha assegurat que no se'n va "enlloc".