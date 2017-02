Francesc Homs s'encara amb el fiscal fora de la sala: "No tens coratge de preguntar-me"

Francesc Homs, durant un recés del judici del 9-N al TSJC, s'ha encarat amb el fiscal Emilio Sánchez Ulled i li ha dit: "No tens coratge de preguntar-me". El diputat al Congrés del PDECat ha reaccionat així, segons ha pogut saber l' ARA, perquè Ulled, durant el judici, ha renunciat a preguntar-li res amb l'argument que Homs ja serà jutjat al Tribunal Suprem (just avui s'ha sabut que serà el proper 27 de febrer) per la mateixa causa, i Homs ha respost: "Quina llàstima".

El fiscal, però, no s'ha quedat callat davant l'invectiva d'Homs, i li ha respost: "Si vols que et pregunti truca a Madrid i demana que m'ascendeixin al Suprem per preguntar-te durant el teu judici". Aquesta conversa l'han tinguda en un passadís del TSJC i davant d'alguns testimonis. Fonts de la Fiscalia confirmen la conversa, però li han restat importància.

Cal recordar que quan, en la conversa gravada entre l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'exdirector de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, el primer parlava de fiscals i d'afinar, es referia a una presumpta irregularitat d'Homs.