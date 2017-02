Homs, sobre el judici del 9-N: "Facin el que facin ja han perdut, tant si condemnen com si absolen"

Dilluns serà el torn de Francesc Homs. L'exconseller de la Presidència serà jutjat davant del Tribunal Suprem per la seva implicació en el 9-N, després que el TSJC jutgés l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau. Homs ha avisat que l'estat espanyol està "enfonsant l'Estat de Dret i la democràcia" amb la judicialització de la política catalana i ha advertit al govern espanyol que "tant si condemnen com si absolen, ja han perdut". "Es pensen que així venceran i el que s'ha de fer és convèncer", ha asseverat Homs. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'exconseller ha lamentat que "el poder polític de Madrid" no s'hagi assebentat de "la consciència crítica de la societat catalana".

Un dels delictes pels quals s'acusa Homs és el de desobediència al Tribunal Constitucional, un fet que el líder del PDECat a Madrid ha qualificat de "cinisme" perquè, segons ha explicat, és l'estat espanyol qui "no compleix les resolucions del TC i utilitza la politica i els poders de l'Estat per finalitats purament partidistes", en referència a la sentència del TC que reconeix la competència de la Generalitat de repartir el 0,7% de l'IRPF o l'Operació Catalunya.

Homs utilitzarà els mateixos arguments de la pròpia Fiscalia per articular la seva defensa en el judici que comença dilluns. L'exconseller ha explicat que li hagués agradat que el fiscal Eduardo Torres Dulce –que va dimitir després de presentar la querella contra Mas, Ortega i Rigau– hagués pogut testificar, igual que també el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per fer-li una pregunta: "Vostè va donar ordres que es posessin querelles?".

El judici començarà dilluns a les 10 del matí i s’allargarà fins dimecres. Dilluns al matí les parts abordaran les qüestions prèvies i es produirà l’interrogatori al portaveu del PDECat a Madrid. Artur Mas declararà com a testimoni dimarts a la tarda, a més de l'expresident del Conseller per a la Transició Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer, o l'exsecretari de Comunicació del Govern Josep Martí Blanch, entre altres.