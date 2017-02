El fiscal Horrach valora demanar presó preventiva per Urdangarin i Torres

Després de la sentència del cas Nóos, el fiscal Anticorrupció del cas Nóos, Pedro Horrach, valora si demanar presó preventiva pel cunyat del rei Iñaki Urdangarin i el seu soci Diego Torres. En una entrevista a Onda Cero assegura que les penes ja impliquen "risc de fuga": en el cas d'Urdangarin són sis anys i tres mesos i per Torres vuit anys i mig.

La Fiscalia s'ha compromès a vetllar pel compliment de la legalitat i l'execució de la sentència condemnatòria. Horrach, en tot cas, podria demanar presó preventiva eludible amb una fiança.



El mateix fiscal ha admès que encara no té una decisió presa i que ho anunciarà "al llarg del dia". Segons ell, dependrà de les "circumstàncies personals" i les al·legacions de les parts.

Tot i això, Horrach ja va demanar una vista a l'Audiència de Palma quan va conèixer la sentència per què al llarg de les hores es plantejaria demanar l'ingrés de presó immediat per Urdangarin i Torres.

D'altra banda, Horrach també ha lamentat no haver provat suficientment les acusacions que havia fet al llarg del procés judicial. "No hem aconseguit provar determinats aspectes que sí que apuntàvem a l'acusació. És possible que en alguns aspectes el treball no hagi estat a l'altura del que hauria d'haver estat", ha admès el fiscal.