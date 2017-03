ICV demana a Mas que abandoni les funcions d'expresident: "Ha de deixar la política per la corrupció i no pel 9-N"

El coordinador nacional d' ICV, David Cid, ha instat el president del PDECat i expresident de la Generalitat, Artur Mas, a abandonar "temporalment" les funcions d' expresident mentre no s'aclareixin els presumptes casos de corrupció al voltant de CDC. "Mas ha de deixar la política per la corrupció i no pel 9-N", ha assegurat Cid en roda de premsa just el dia que el TSJC ha sentenciat sobre el judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel procés participatiu, i coincidint també amb l'arrencada del procés judicial pel cas Pretòria.

"Tenim molt clar que no es pot judicialitzar la política, però tampoc es pot donar cobertura a la corrupció", ha afegit Cid. En aquest context, Cid creu que Mas ha de deixar d'exercir les funcions com a expresident i, "per tant, no té cap sentit que segueixi al capdavant de l' oficina d'expresident". "Fins que no hi hagi sentències fermes, que no exerceixi aquestes responsabilitats", ha reclamat Cid.

A més, ha demanat a la direcció del PDECat que, "si vol ser un partit amb una alta exigència ètica", Mas també hauria de deixar de ser-ne el president. "No és creïble que el president o secretari general no sàpiga com es finança el seu partit", ha etzibat Cid a Mas, pels seus anys de lideratge a l' antiga CDC i sobre el suposat finançament irregular de la formació. "Si volen fer net amb la corrupció, Mas ha de deixar de ser el president del PDECat", ha insistit.

En llistar casos més enllà del Pretòria, per als ecosocialistes tot plegat no són "fets aïllats", sinó "una manera d'actuar en un època per part d'un determinat partit, un 'modus operandi' de fer política, i cal assumir responsabilitats directes per part de qui en van ser els màxims responsables".