ICV reclama desvincular el referèndum de la negociació per als pressupostos

El coordinador general d’ICV, Ernest Urtasun, ha reclamat “no vincular” la consecució del referèndum amb la negociació per als pressupostos. En roda de premsa, ha dit que l'"objectiu principal” per als propers mesos ha de ser guanyar el referèndum i no vincular-ho amb l’estabilitat del Govern. Ha considerat que cada negociació pressupostària es troba un “problema molt gran” i ha fet una crida a centrar-se en l’encàrrec de treballar per al referèndum.

L’ ecosocialista ha considerat que la consecució del referèndum és un “objectiu de país” i ha lamentat que es vegi afectat per la situació “precària” que viu l’estabilitat del Govern des de l’inici de legislatura. En aquest context, ha dit que una convocatòria electoral “pot passar en qualsevol moment” però ha considerat que “no és el moment de parlar-ne”.

Sobre els comptes, ha criticat que “no hi ha avenços” en fiscalitat i que “no estan a l'altura de l’ emergència social del país”. En ser preguntat sobre les paraules del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que a Europa saben que el referèndum es farà, l’eurodiputat ha dit que la seva percepció és que la Unió Europea (UE) “reconeixerà un referèndum si té plenes garanties legals” i ha posat com a exemple el que es va fer a Escòcia. Ha afegit que si es fa un altre tipus de consulta llavors s’estarà en “una altra situació”.

Assistirà a la conferència del Govern

Urtasun ha explicat que assistirà aquest dimarts a la conferència que oferirà el Govern, amb el president Carles Puigdemont al capdavant, al Parlament Europeu. L’ecosocialista ha situat dins de la “normalitat” aquesta xerrada i ha considerat que la presència del president a la cambra catalana “mereix” la seva presència.