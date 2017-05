Iceta admet la "satisfacció" del PSC per la victòria "incontestable" de Pedro Sánchez

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, continua sense voler revelar el seu vot a les primàries del PSOE, celebrades aquest diumenge, i assegura que no el farà públic fins d'aquí un any o més. El posat institucional del líder socialista i les seves mesurades paraules davant la victòria de Pedro Sánchez, però, no amaguen que el nou secretari general era l' opció preferida del PSC ( el 82% dels vots que va reunir a Catalunya ho avalen).

Iceta s'ha limitat a admetre "satisfacció" pel resultat de la votació, que suposa una "victòria incontestable" de Sánchez, ha dit. I no només a escala general: el primer secretari també ha fet notar que el madrileny també va guanyar en la distribució territorial dels suports -Susana Díaz només va guanyar a Andalusia i en les agrupacions d’Amèrica-. " No hi ha una fractura territorial", ha celebrat Iceta.

Tot i destacar que Sánchez no necessitava els vots de Catalunya per guanyar, el líder del PSC sí que ha reconegut que el resultat de les primàries aporta " més il·lusió, confiança i autoestima" tant al PSOE com als socialistes catalans. Segons ha afirmat, l'elecció de la militància és un mandat de "renovació, reconstrucció del projecte i recuperació de la il·lusió", però també un missatge per a la societat de "represa del projecte socialista" i "construcció de l'alternativa" al PP.

I un altre per a Catalunya: "Que no ens resignem al xoc de trens", ha dit Iceta, que ha valorat molt positivament els "plantejaments i obertures" en aquest sentit que s'han fet en campanya, sobretot per part de Sánchez. Com a candidat, el nou líder del PSOE va fer bandera del reconeixement de Catalunya com a nació i la plurinacionalitat de l'Estat, uns gestos que aporten "nova llum i empenta" a una solució pactada per resoldre la manca d'encaix de Catalunya a Espanya, ha dit Iceta, que ahir ja va parlar per telèfon amb Sánchez i preveu reunir-s'hi aviat.

Els elogis continguts d'Iceta al nou líder del PSOE troben la seva explicació en el congrés dels dies 17 i 18 de juny, on caldrà formar tant la nova executiva a Ferraz com convertir les propostes de Sánchez en el full de ruta del partit per als pròxims anys, un procés que no estarà mancat de resistències i en el qual el PSC vol prendre com menys mal millor. De cara al conclave, Iceta ha fet una crida a formar una executiva d'"integració", mentre que diumenge ja va dir que el PSC defensaria les seves "posicions i especificitats".