Iceta: “El PSOE té dret a opinar, però les decisions que afecten Catalunya les prenem a Catalunya”

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat aquest divendres que el PSOE té dret a mostrar el seu posicionament però que les decisions que afecten el PSC es prenen a Catalunya. "El PSOE té dret a opinar, però les decisions que afecten Catalunya les prenem a Catalunya", ha subratllat Iceta a Catalunya Ràdio.

El líder socialista feia referència a les recents declaracions del portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, que va dir que vol que el seu partit participi en les decisions del PSC sobre els pactes electorals en els comicis autonòmics i municipals a Catalunya. Iceta ha deixat clar, en tot cas, que "el PSC no ha decidit" pactar amb els 'comuns', almenys de moment, tal com es deriva de la crida a les aliances amb altres forces progressistes que el PSC va fer en el seu últim congrés, celebrat al novembre.

D’altra banda, el primer secretari socialista ha assenyalat que no es vol "ni plantejar" que el PSOE no permetés al PSC votar sobre el pròxim secretari general. "Seria un error", ha sentenciat. Iceta ha comentat que va donar suport a Pedro Sánchez perquè des del PSC es compartia la seva política i perquè era el secretari general, però que davant un procés de primàries no pensa prendre partit. "El que farem és afavorir la màxima informació, debat i participació dels militants del PSC junt amb els militants del PSOE per prendre aquesta decisió", ha afegit.