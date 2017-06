Iceta constata que el Pacte Nacional pel Referèndum era la "crònica d'una mort anunciada"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha constatat que el Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) era la "crònica d'una mort anunciada". En declaracions als mitjans des del Parlament Europeu, el socialista ha afirmat que el Pacte era un entorn per intentar fer possible un referèndum acordat i ha lamentat que ara el Govern vulgui "tirar pel dret". Ha dit que si s'aposta per una consulta unilateral, el pacte "no té sentit" i queda "congelat". Iceta ha valorat així la darrera reunió del Pacte ahir -ens coordinador s'ha dissolt-, quan es va decidir mantenir-lo com a espai d'unió del catalanisme sense obligar-lo a posicionar-se sobre el referèndum unilateral.

Sobre l'anunci en els propers dies de la data i la pregunta, el primer secretari del PSC posa de manifest que "no hi ha marxa enrere" i ha alertat que "farà molt difícil cap marge de negociació, fins i tot fent-la "pràcticament impossible". El primer secretari del PSC ha apuntat que el Govern convocarà el referèndum però ha asseverat que no estarà "en condicions de celebrar-lo".

Iceta ha fet aquestes declaracions des de Brussel·les, en el seu darrer dia de visita oficial a les institucions europees. En ser preguntat sobre el fet que el Govern no fos rebut per representants d'alt nivell d'aquestes institucions, el socialista ha rebutjat que sigui perquè són independentistes sinó que ho ha contextualitzat en el fet que "només volen parlar de la independència en un fòrum que no és l'adequat".

Albiol diu que posaran urnes a la seu de l'ANC

Per la seva banda, el líder del PP català, Xavier García Albiol, creu que el Pacte Nacional pel Referèndum "ha deixat sol Puigdemont amb la idea de tirar endavant i estripar-ho tot". Així, Albiol ha reiterat que no hi haurà referèndum i que si s'atreveixen a posar urnes, ho faran "a la seu de Convergència, de l' ANC i d' Òmnium, però en cap cas en edificis públics". El cap de files dels populars catalans ha advertit que "el temps posa tothom al seu lloc i a Puigdemont el posarà com el pitjor governant de la història de Catalunya".

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, també s'ha expressat en la mateixa línia que Albiol i ha constatat que la reunió d'aquest dimarts del Pacte Nacional pel Referèndum "demostra que el Govern cada dia està més sol en la seva obsessió de repetir el 9N". De fet, per Arrimadas, la Generalitat té cada vegada "menys suport per repetir el 9N" i ha criticat que el Govern "no tingui cap objecció a gastar diners, recursos i temps dels catalans a parlar del monotema".