Iceta acusa Puigdemont de renunciar a defensar els interessos dels catalans plantant la Conferència de Presidents

Miquel Iceta ha carregat aquest dimecres contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per haver "defugit les seves obligacions" i haver "renunciat a defensar els interessos de tots els catalans" no anant ahir a la Conferència de Presidents. El primer secretari del PSC ha lamentat l'absència del president català, i ha argumentat que "és perfectament compatible desitjar la independència i, mentrestant, defensar els interessos dels catalans dins del marc espanyol".

En roda de premsa des del Parlament, el dirigent socialista ha opinat que amb la decisió de plantar la Conferència de Presidents, Puigdemont ha "dimitit" i "ja no és qui defensa els interessos de Catalunya", una posició que, segons ha dit, molts catalans no entenen.

A més, Iceta -com ja va fer ahir el president del govern espanyol, Mariano Rajoy- ha avisat Puigdemont que, si no participa en la negociació, a Catalunya se li imposarà l'acord a que arribin la resta d'autonomies sense que hagi pogut dir-hi la seva. " No hi haurà acords bilaterals que trenquin acords que s'hagin pres abans en àmbits multilatrals", ha alertat.

En aquest sentit, ha ironitzat amb que la Generalitat hagi "externalitzat" la defensa dels interessos dels catalans en els governs socialistes de les Illes Balears i del País Valencià.

Diferències al PSOE

Iceta, que demà serà a Extremadura per reunir-se amb el president de la comunitat, Guillermo Fernández Vara, en el marc de la gira territorial que ha iniciat per explicar el posicionament del PSC sobre el procés, ha tret ferro al fet que alguns dels presidents autonòmics socialistes no defensessin ahir que el nou model de finançament ha de complir amb el criteri d'ordinalitat, tal i com reclamen els socialistes catalans.

"Si jo fos president de la Generalitat, jo faria valdre l'interés de Catalunya sigui quin sigui el paper que digui Granada. Si hi ha presidents que creuen que aquest principi no els hi convé, no els hi demani que en facin bandera", ha admès. Tanmateix, ha assegurat que els socialistes catalans seguiran defensant el criteri d'ordinalitat.