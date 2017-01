Iceta diu a Rajoy que el problema entre Catalunya i Espanya no es resol amb diners

L'endemà que Mariano Rajoy hagi tancat la porta a un concert econòmic per Catalunya i a un nou Estatut -ahir només es va comprometre a més inversions-, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que el problema entre Catalunya i Espanya no es soluciona amb diners. "Si es pensa [el PP] que el problema s'arregla amb diners, s'equivoquen", ha afirmat.

Per a Iceta, la proposta que s'ha de posar sobre la taula passa per reconèixer Catalunya com a "nació" a la Constitució, un finançament "més equitatiu", un autogovern "més sòlid", un blindatge de competències en llengua i cultura, a més d'un encaix de tipus federal en la presa de decisions. Tanmateix, aquest concepte de nació no seria contradictori -ha assegurat- amb la "unitat" d'Espanya i la "sobirania nacional" del poble espanyol.

El primer secretari diu que el que proposen els populars, ara per ara, és "clarament insuficient" i ha apostat per la reforma federal que proposa el PSOE. També s'ha mostrat esperançat per la sensibilitat que Patxi López, l'únic aspirant que oficialment ha fet el pas per presentar-se a les primàries, podria tenir per reconèixer Catalunya com nació.

En relació a l'exsecretari general Pedro Sánchez, Iceta ha assegurat que ara està "temptant" les aigües per si es torna a presentar.

Tanmateix, Iceta s'ha refermat amb el fet que el PSC serà "neutral" en les eleccions primàries per escollir el secretari general dels socialistes espanyols, en què, finalment, els militants del PSC podran participar si s'inscriuen prèviament en un cens. Un sistema a qui l'Iceta no li sembla malament.

Sobre el referèndum

En relació al referèndum que el Govern ha plantejat el proper mes de setembre, Iceta ha dit que els socialistes no hi estan d'acord ni hi donaran suport perquè és "il·legal". A més, ha deixat clar que des de l'independentisme no s'esperi ni "comprensió" i tampoc "solidaritat" si el Govern tira endavant la consulta sense encaix amb la legalitat espanyola. Si el president, Carles Puigdemont, compleix i fa el referèndum -ha dit Iceta- es posarà "en perill" l'autogovern.

Tanmateix, Iceta no ha deixat clar si el PSC donarà suport al PP al Congrés dels Diputats si decideix activar l'article de la Constitució que permet substituir la Generalitat en determinades decisions.